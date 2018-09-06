Yöreye gelen turistler, Sümela Manastırı'nın patika yolunda yer alan Aya Varvara Manastırı'nı gezerken hem Sümela'nın üç boyutlu tanıtımını izleyebiliyor hem de bahçesindeki seyir terası sayesinde Sümela Manastırı'nı farklı açıdan görebiliyor.

UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'ne 2000 yılında alınan tarihi Sümela Manastırı, restorasyon ve kaya ıslahı çalışmaları nedeniyle ziyarete kapalı olmasına rağmen yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor.

Eşsiz manzarası ve turizm alternatifleriyle her dönem yerli ve yabancı turistlerden rağbet gören manastır, yöreye gelen ziyaretçilere trekking, dağ bisikleti, yamaç paraşütü, foto safari gibi farklı olanaklar de sunuyor.

Trabzon'un Maçka ilçesi Altındere Vadisi'ndeki Karadağ'ın eteğinde sarp ve kayalık alana kurulu Sümela Manastırı, misafirlerine doğa, tarih ve kültürü bir arada sunuyor.

Bölgenin Yörenin tarihi ve doğal güzellikleri ile kültürüne özgü kazaziye ve telkari ürünlerinin sergilendiği Sümela çevresinde turistler, balık ve köfte ağırlıklı mutfağın yanı sıra mısır ekmeği, yoğurt ve tereyağı gibi yöresel lezzetleri de tatma fırsatı buluyor.

Sümela Manastırı'na kolay ulaşım için yapılacak teleferikle hem trafik sorununun çözülmesi hem de turistlere farklı bir gezinti imkanı sunulması planlanıyor.

-"Turistlerin Sümela'da daha fazla vakit geçirmelerini sağlamak istiyoruz"

İl Kültür ve Turizm Müdürü Ali Ayvazoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Sümela Manastırı'nın her zaman yerli ve yabancı turistlerden ilgi gördüğünü, bu ilginin ziyarete kapalı olmasına rağmen sürdüğünü söyledi.

Ayvazoğlu, şöyle devam etti:

"Sümela Manastırı 2015 yılının eylül ayından itibaren restorasyon için kapatılmıştı. Çalışmaların başladığı 2016 yılından şu ana kadar her ne kadar restorasyon devam ediyor olsa da gelen ziyaretçilerimiz Sümela'yı görme imkanı bulmuştur. Altındere Milli Parkı sınırları içerisinde yer alan manastırımız zaten durduğu yer itibarıyla insanlarımızı cezbediyor ve pek çok yabancı da burayı ziyaret etme ihtiyacı hissediyor."