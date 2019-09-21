Doğu Karadeniz’in yüksek kesimlerine mevsimin ilk karı yağdı

Hava sıcaklıklarının dün akşamdan bu yana Doğu Karadeniz Bölgesi’nde hissedilir düşmesi ile birlikte bölgenin yüksek kesimlerine mevsimin ilk karı yağdı.

Bulut Denizi ile meşhur yerli ve yabancı turistlerin son yıllarda yoğun şekilde ziyaret ettiği Rize’nin Çamlıhemşin ilçesine bağlı 2320 metre yüksekliğindeki Huser Yaylası bugün sabah saatlerinden itibaren hava sıcaklığının -1 derecelere düşmesi ile birlikte beyaza büründü. Yöre sakinleri kar yağışını ve yaylayı cep telefonları ile görüntüledi. Vatandaşların bulut denizine karşı sallanarak fotoğraf çektirdikleri salıncaklar da karla birlikte boş kaldı.

Kar yağışı hava sıcaklıklarının bölge genelinde düşmesi ile birlikte Gümüşhane’nin 2140 metre rakımlı Taşköprü Yaylası’nda da etkili oldu. Taşköprü Yaylası’nda da vatandaşlar o anları cep telefonları ile görüntüledi.



