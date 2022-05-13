Doğu Kudüs'te cenazeye polis müdahalesi

Polis tabutu taşıyanlara müdahale ederken tabut düşmekten son anda kurtarıldı.Filistin asıllı El Cezire muhabiri Şirin Ebu Akile'nin Batı Şeria'da bir İsrail askeri operasyonunu takip ederken açılan ateş sonucu ölmesinin ardından bölgede gerginlik bugünkü cenaze töreninde de devam etti. El Cezire, Filistin kaynakları ve görgü tanıkları Ebu Akile'nin İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu öldüğünü bildirmişti.

Kudüs'te düzenlenen ve binlerce kişinin "Filistin" sloganları atarak katıldığı cenaze törenine İsrail askerlerinin tabutu taşıyanlara yönelik müdahalesi damgasını vurdu.

Kilise töreni öncesinde Doğu Kudüs'te Ebu Akile'nin tabutunu hastaneden alan ve yürüyüş yaparak Filistin yanlısı sloganlar atan kişilere İsrail polisi coplarla müdahale etti. Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde polisin copları nedeniyle arkalarındaki duvara doğru gerileyen kişilerin elinden tabutun kaydığı ve yere düşmek üzereyken son anda yeniden yukarı kaldırıldığı görülüyor.

Polis bu sahnelerin ardından Ebu Akile'nin ailesine tabutu Kudüs'ün eski şehir merkezindeki kiliseye götürmesi için çıkış izni verdi. Kilise töreni sonrasında binlerce kişi Filistin ulusal marşını söyleyerek "Filistin'in yaşaması için ölürüz" sloganları attı. Korteje Filistin bayrakları eşlik etti.

Filistinliler, İsrail'in 1967 savaşında işgal ettiği Doğu Kudüs'ü gelecekte kurmayı hedefledikleri devletin başkenti olarak görüyor. Kudüs'ü başkenti olarak ilan eden İsrail ise Doğu Kudüs'ün, başkentinin parçası olduğunu savunuyor. İsrail'in Doğu Kudüs'ü ilhakı uluslararası toplum tarafından tanınmamıştı. İsrail polisi, bu bölgede Filistin devletini çağrıştıracak eylemlere karşı sert tutumuyla biliniyor.

İsrail polisi: Milliyetçi tahrikte bulunuldu

İsrail polisinden yapılan açıklamada hastane önünde toplanan kalabalığın uyarıları dinlemeyerek "milliyetçi tahrikte bulunduğu" ve polise taş attığı, bu nedenle polisin müdahale etmek zorunda kaldığı belirtildi.

Ebu Akile, İsrail askeri idaresi altındaki Filistin topraklarında günlük yaşamın gerçeklerini 25 yıldır dünya kamuoyuna duyuran, geniş kesimlerin saygı duyduğu bir gazeteciydi. El Cezire Arapça servisine 1997 yılında katılan gazeteci, 2000'li yılların başındaki ikinci Filistin intifadası sırasında bölgeden geçtiği haberlerle uluslararası alanda tanınmıştı.

"Kasten öldürüldü" iddiası

51 yaşındaki Ebu Akile, Çarşamba günü Batı Şeria'daki Cenin kentinde bir İsrail askeri operasyonunu takip ederken başına isabet eden kurşunla yaşamını yitirmiş, olaydan yaralı olarak kurtulan yanındaki muhabir arkadaşı o sırada etrafta militanların bulunmadığını ve çatışma yaşanmadığını kaydetmiş, ayrıca ikisinin de üzerinde basın mensubu olduklarını gösteren "Press" yazılı yelekler bulunduğunu anlatmıştı.

Muhabirlerin işvereni El Cezire televizyonu da Filistin Özerk Yönetimi de olayın hemen ardından yaptıkları açıklamada İsrail'i Ebu Akile'yi kasıtlı bir şekilde öldürmekle suçlamıştı.

İsrail polisinin, öldürüldüğü gün Ebu Akile'nin ailesinin Doğu Kudüs'teki evine girmesi ve diğer yas etkinliklerine müdahale ederek Filistin bayraklarını toplaması tepkilere yol açmıştı.

Adli tıp sonuçları UCM'ye gönderilecek

İsrail ordusu başlangıçta kurşunun Filistin tarafından geldiğini savunmuş, ancak daha sonra bu açıklamadan geri adım atarak olayın tam olarak nasıl gerçekleştiğinin netlik kazanmadığını bildirmişti.

İsrail, adli tıp incelemesi için Filistin Özerk Yönetiminden ölüme neden olan kurşunu teslim etmesini istemiş ancak Filistin tarafı soruşturmayı kendisinin yürüteceğini belirterek bu isteği reddetmişti. Filistin Özerk Yönetimi, sonuçları İsrail'e yönelik savaş suçu iddialarını halihazırda inceleyen Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne ileteceğini açıklamıştı.

AP,DW/BK,TY

