Doğu Kudüs'te gerginlik devam ediyor

Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi acil olarak toplanıyor. ABD "endişesini" dile getirdi.İsrailli güvenlik güçleri ile Filistinliler arasında Doğu Kudüs'teki Mescid-i Aksa çevresinde Cuma akşamı başlayan gerginlik Pazar gecesi de devam etti.

Pazar gecesi çıkan olaylarda Filistinli göstericilerin polise taş ve şişe attığı ve polisin de ses bombası ve toplumsal olaylara müdahale aracı (Toma) ile müdahale ettiği belirtildi. Filistinli doktorların verdiği bilgilere göre en az 14 gösterici yaralandı.

Doğu Kudüs'ün Şeyh Cerrah bölgesindeki 30 Filistinli ailenin evlerinin tahliye edilerek, Yahudi yerleşimcilerin bu evlerle yerleştirilmeleri planları gösterilerin başlamasına neden olmuştu. Cuma gününden bu yana devam eden gösterilerde çıkan olaylarda 300'den fazla kişi yaralandı. İsrail Yüsek Mahkemesi'nin Şeyh Cerrah mahallesindeki tahliyelerle ilgili Pazartesi günü karar vermesi bekleniyordu. Ancak çıkan olayların ardından mahkeme kararı ertelediğini duyurdu.

Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde Pazartesi günü yapılacak Kudüs Günü kutlamaları esnasında da olayların devam edebileceği tahmin ediliyor.