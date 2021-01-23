Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de cadde ve sokaklarda sessizlik hakim

Kocaeli'de, cadde ve sokaklarda genelge doğrultusunda dışarı çıkmalarına izin verilen az sayıda kişinin olduğu görüldü.

Sakarya'da kentin normal zamanda en işlek adreslerinden Çark Caddesi, Tarihi Uzun Çarşı, Demokrasi ve Gar meydanlarında sakinlik hakim.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ülke genelinde hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Sakarya, Kocaeli, Düzce, Karabük, Zonguldak ve Bolu'da cadde ve meydanlar sessizliğe büründü.

Vatandaşların büyük oranda kısıtlamaya uymasıyla kentin en işlek noktalarından Anıtpark Meydanı, İstanbul Caddesi, Spor Sokak ve Belediye Meydanı'nda sakinlik hakim oldu.

Polis ekipleri, kent merkezinde denetimlerini sürdürüyor.

- Bolu

Bolu'da, cadde ve meydanlar sessizliğe büründü.

Kentin işlek yerlerinden Demokrasi ve Kent Meydanı, İzzet Baysal Caddesi ve Atatürk Bulvarı boş kaldı.

Cadde ve sokaklarda temizlik görevlileri ile sokak hayvanları ve güvercinlerin olduğu görüldü.

Polis ekipleri, kentin farklı kesimlerinde oluşturulan kontrol noktalarında dışarıda bulunanlara yönelik denetim gerçekleştiriyor.

- Zonguldak

Zonguldak'ta yaya ve araç trafiğinin en yoğun olduğu Gazipaşa Caddesi ile Madenci Anıtı önünde sessizlik hakim oldu.

Kısıtlamaya ilk anlarından itibaren uyan vatandaşların evlerine çekilmesinin ardından cadde ve sokaklar boş kaldı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dışarı çıkanlara ve sürücülere yönelik denetimlerini sürdürüyor.

- Karabük

Karabük'te cadde ve sokaklarda kısıtlama nedeniyle az sayıda kişinin olduğu görüldü.

Kentin işlek caddeleri ile Safranbolu'nun Arnavut kaldırımlı sokakları sessizliğe büründü.

Ekipler, kent giriş ve çıkışları ile kavşaklarda oluşturdukları noktalarda kontrollerini sürdürüyor.

