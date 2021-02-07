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Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de cadde ve sokaklarda sessizlik hakim

07.02.2021 10:33 | Son Güncelleme:
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Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de cadde ve sokaklarda sessizlik hakim

Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'deki 7 ilde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması dolayısıyla cadde ve meydanlar sessizliğe büründü.

Kısıtlamanın ikinci gününde Sakarya'da Atatürk Bulvarı, Çark Caddesi, Aynalı Kavak Çarşısı, Tarihi Uzun Çarşı, Demokrasi ve Gar meydanları ile hafta sonları yoğunluğun yaşandığı Donatım Park ve Millet Bahçesi boş kaldı.

Karabük, Düzce, Kocaeli, Bolu, Zonguldak ve Bartın'da da cadde ve sokaklarda sessizlik hakim.

Salgın sürecinden önce binlerce kişiyi misafir eden UNESCO Dünya Miras Listesi'ndeki tarihi evleriyle ünlü Safranbolu ilçesinin Arnavut kaldırımlı sokakları da en sessiz günlerini yaşıyor.

Kısıtlamadan muaf olan işletmeler mesailerine devam ederken kent sakinlerinin sokağa çıkma kısıtlamasına uyduğu gözlendi.

Uygulama noktalarında kimlik ve izin belgesi kontrolü yapan kolluk kuvvetleri, dışarıda kimsenin bulunmasına izin vermiyor.

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