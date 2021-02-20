Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de cadde ve sokaklarda sessizlik hakim

Karabük'te cadde ve sokaklarda kısıtlama nedeniyle az sayıda kişinin olduğu görüldü.

Temizlik görevlilerinin çalışma yaptığı cadde ve sokaklar, sokak hayvanları ve güvercinlere kaldı.

Kentin işlek yerlerinden Demokrasi ve Kent Meydanı, İzzet Baysal Caddesi ve Atatürk Bulvarı boş kaldı.

Sakarya'da kentin normal zamanda en işlek adreslerinden Çark Caddesi, Tarihi Uzun Çarşı, Demokrasi ve Gar meydanlarında sakinlik hakim.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ülke genelinde hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Sakarya, Düzce, Karabük, Zonguldak ve Bolu 'da cadde ve meydanlar sessizliğe büründü.

Ekipler, kent giriş ve çıkışları ile kavşaklarda oluşturdukları noktalarda kontrollerini sürdürüyor.

- Zonguldak

Kentin en işlek caddeleri olan Gazipaşa ve Milli Egemenlik caddelerinde sessizlik hakim oldu.

Cadde ve sokaklarda genelge doğrultusunda dışarı çıkmalarına izin verilen az sayıda kişinin olduğu görüldü.

Polis ekipleri de kent genelinde denetimlerine devam ediyor.

- Düzce

Düzce'de yaya ve araç trafiğinin en yoğun olduğu İstanbul ve Gaziantep caddeleri ile Anıtpark Meydanında sessizlik var.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde denetimlerini sürdürüyor.

