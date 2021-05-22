Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'deki 7 ilde sessizlik hakim oldu.
Sakarya'da kentin normal zamanda en işlek adreslerinden Çark Caddesi, Tarihi Uzun Çarşı, Demokrasi ve Gar meydanları sessizliğe büründü.
Emniyet, jandarma ve zabıta ekipleri, kent genelinde denetimlerini sürdürüyor.
- Kocaeli
Kocaeli'nin farklı yerlerinde kontrol noktası oluşturan polis ekipleri, denetimlere devam ediyor.
Kentin işlek yerlerinden Fethiye, Hürriyet ve Cumhuriyet caddeleri, Yürüyüş Yolu ve Kent Meydanı'nda sessizlik hakim oldu.
Kentte, cadde ve sokaklarda sadece kısıtlamadan muaf olan az sayıda vatandaş bulunuyor.
- Karabük
Karabük'ün normal zamanda işlek yerlerinden Kemal Güneş, Menderes, Albay Karaoğlanoğlu ve Fevzi Fırat caddeleri ile Kent Meydanı sessizliğe büründü.
UNESCO Dünya Miras Listesi'ndeki tarihi evleriyle ünlü Safranbolu ilçesinin Arnavut kaldırımlı sokaklarında da kısıtlamayla sessizlik hakim oldu.
Kent giriş ve çıkışları ile bazı kavşaklarda oluşturulan denetim noktalarında polis, jandarma ve bekçiler, kimlik ve izin belgesi kontrolü yapıyor.
- Bolu
Bolu'nun normal zamanda en işlek yerlerinden Demokrasi ve Kent meydanları, İzzet Baysal Caddesi ve Atatürk Bulvarı'nda sakinlik dikkati çekiyor.
Polis ve jandarma ekipleri, kentin farklı kesimlerinde oluşturulan kontrol noktalarında denetimlerini sürdürüyor.
- Düzce
Düzce'de kısıtlama kapsamında kent merkezinde sessizlik hakim oldu.
Kentin normal zamanda en işlek noktalarından İstanbul ve Gaziantep caddeleri ile Spor Sokak ve Anıtpark Meydanı boş kaldı.
Dışarıdakilerin izin belgelerini kontrol eden ekipler, muafiyeti bulunmayanların sokağa çıkmasına izin vermiyor.
- Bartın
Bartın'da kentin yoğun yerlerinden olan Hükümet Caddesi, Bülent Ecevit Bulvarı, Yukarı Çarşı ve Kemer Meydanı başta olmak üzere cadde ve sokaklarda sessizlik hakim.
Emniyet ekipleri kent merkezinde denetimlerini yoğunlaştırırken, trafik ekipleri de kavşaklarda oluşturulan kontrol noktalarında izin belgesi kontrolü yapıyor.
Zonguldak'ta yaya ve araç trafiğinin en yoğun olduğu Gazipaşa Caddesi ile Madenci Anıtı önü sessizliğe büründü.
Kentte kısıtlamaya ilk anlarından itibaren uyan vatandaşların evlerine çekilmesinin ardından cadde ve sokaklar boş kaldı.
Polis ekipleri, kent genelinde denetimlerini sürdürüyor.
Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz