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Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor

30.05.2021 11:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor

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Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'deki 7 il, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sessizliğe büründü.

Sakarya'da kentin en işlek adreslerinden Atatürk Bulvarı, Çark ve Ankara caddeleri, Tarihi Uzun Çarşı, Demokrasi ve Gar meydanları ile Aziz Duran Parkı'nda sessizlik hakim oldu.

Güzergahlarda istisna kapsamında az sayıda araç bulunurken, ekiplerin, kent genelinde denetimleri sürüyor.

- Bolu

Bolu'da kentin en işlek caddesi İzzet Baysal ile vatandaşların yoğun kullandığı Atatürk Orman ve Karaçayır parklarında sessizlik hakim.

D-100 kara yolunun Bolu geçişinde araç yoğunluğunda azalma olduğu görülüyor.

Polis ve jandarma ekipleri, denetimlerde, kısıtlama, maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymayanlara idari para cezası uyguluyor.

- Zonguldak

Zonguldak'ta yaya ve araç trafiğinin en yoğun olduğu Gazipaşa Caddesi ile Madenci Anıtı sessizliğe büründü.

Kentte kısıtlamaya uyulurken, cadde ve sokaklar boş kaldı.

- Kocaeli

Kocaeli'de Kent Meydanı, Fethiye ve İstiklal caddeleri, Yürüyüş Yolu, Yenicuma ile Fevziye parklarının boş kaldığı görüldü.

Bazı caddelerde kısıtlamadan muaf az sayıda kişi bulunurken, polis ve jandarma ekipleri, araçları durdurarak sürücü ve yolcuların seyahat izin belgelerini kontrol ediyor.

- Bartın

Bartın'da Hükümet Caddesi, Bülent Ecevit Bulvarı, Yukarı Çarşı ve Kemer Meydanı başta olmak üzere kent genelinde sessizlik hakim.

Emniyet ekipleri, kavşaklarda oluşturulan kontrol noktalarında izin belgesi kontrolü yapıyor.

- Karabük ve Düzce

Günün her saati yoğunluğun yaşandığı Karabük'teki meydan ve caddeler de kısıtlama nedeniyle boş kaldı.

Belirli noktalarda denetim yapan polis ve jandarma ekipleri, sokaktaki vatandaşların izin belgelerini kontrol ediyor.

Karabük Valisi Fuat Gürel, il olarak çok iyi gittiklerini, vakaların kontrol altına alındığını belirterek, kontrollü normalleşmeye kadar vatandaşlardan aynı şekilde kurallara uymalarını istedi.

Düzce'de de kolluk kuvvetlerinin cadde ve sokaklardaki denetimleri sürüyor.

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