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Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor

06.06.2021 11:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor

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Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'deki 7 ilde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında pazar günleri uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sessizlik yaşanıyor.

Sakarya'da kentin normal zamanda en işlek adreslerinden Çark Caddesi, Tarihi Uzun Çarşı, Demokrasi ve Gar meydanları sessizliğe büründü.

Hafta sonları vatandaşların yoğunluk oluşturduğu Aziz Duran Parkı ve Millet Bahçesi'nde de sakinlik hakim oldu.

Emniyet, jandarma ve zabıta ekipleri, kent genelinde denetimlerini sürdürüyor.

- Bartın

Bartın'da Hükümet Caddesi, Bülent Ecevit Bulvarı, Yukarı Çarşı ve Kemer Meydanı başta olmak üzere kent genelinde sessizlik hakim.

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) dolayısıyla kısmi araç hareketliliğinin görüldüğü kentte, özellikle sınav yapılan okul önlerinde velilerin yoğunluk oluşturduğu görüldü.

Emniyet ekipleri, kavşaklarda oluşturulan kontrol noktalarında izin belgesi kontrolü yapıyor.

- Karabük

Karabük'te normal zamanlarda yoğun olan Albay Karaoğlanoğlu, Menderes, Fevzi Fırat ve Kemal Güneş caddeleri ile Kent Meydanı boş kaldı.

Kenti çevre illere bağlayan kara yolları ile kent merkezinde oluşturulan kontrol noktalarında denetimlerini sürdüren kolluk kuvvetleri, vatandaşların izin belgelerini denetliyor.

- Kocaeli

Kocaeli'de Kent Meydanı, Fethiye ve İstiklal caddeleri, Yürüyüş Yolu, Yenicuma ile Fevziye parklarının boş kaldığı görüldü.

Bazı caddelerde kısıtlamadan muaf az sayıda kişi bulunurken, polis ve jandarma ekipleri, araçları durdurarak sürücü ve yolcuların seyahat izin belgelerini kontrol ediyor.

- Düzce

Düzce'nin cadde ve sokakları da kısıtlama nedeniyle sessizliğe büründü.

Kısıtlamadan muaf çalışanların dışında cadde ve sokakların boş olduğu gözlendi.

Polis ve jandarma ekipleri, şehir giriş ve çıkışlarında araçları durdurarak sürücü ve yolcuların seyahat izin belgelerini kontrol ediyor.

- Bolu

Bolu'da sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla cadde ve sokaklarda sessizlik yaşanıyor.

Kentin en işlek caddesi İzzet Baysal ile Atatürk Orman Parkı ve Karaçayır Parkı'nda sessizlik hakim.

D-100 kara yolunun kent merkezi kesiminde ise araç yoğunluğunda büyük oranda azalma görüldü.

Polis ve jandarma ekipleri, vatandaşların yoğun kullandığı kavşak ve caddelerde denetimlerini sürdürüyor.

- Zonguldak

Zonguldak'ta kısıtlamaya ilk anlarından itibaren uyan vatandaşların evlerine çekilmesiyle cadde ve sokaklarda sessizlik hakim oldu.

Kentin en işlek caddesi Gazipaşa ile Madenci Anıtı önü boş kaldı.

Polis ekipleri kent genelinde denetimlerini sürdürüyor.

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