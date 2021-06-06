Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor

Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'deki 7 ilde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında pazar günleri uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sessizlik yaşanıyor. Sakarya'da kentin normal zamanda en işlek adreslerinden Çark Caddesi, Tarihi Uzun Çarşı, Demokrasi ve Gar meydanları sessizliğe büründü. Hafta sonları vatandaşların yoğunluk oluşturduğu Aziz Duran Parkı ve Millet Bahçesi'nde de sakinlik hakim oldu. Emniyet, jandarma ve zabıta ekipleri, kent genelinde denetimlerini sürdürüyor. - Bartın Bartın'da Hükümet Caddesi, Bülent Ecevit Bulvarı, Yukarı Çarşı ve Kemer Meydanı başta olmak üzere kent genelinde sessizlik hakim. Liselere Geçiş Sistemi (LGS) dolayısıyla kısmi araç hareketliliğinin görüldüğü kentte, özellikle sınav yapılan okul önlerinde velilerin yoğunluk oluşturduğu görüldü. Emniyet ekipleri, kavşaklarda oluşturulan kontrol noktalarında izin belgesi kontrolü yapıyor. - Karabük Karabük'te normal zamanlarda yoğun olan Albay Karaoğlanoğlu, Menderes, Fevzi Fırat ve Kemal Güneş caddeleri ile Kent Meydanı boş kaldı.

Kenti çevre illere bağlayan kara yolları ile kent merkezinde oluşturulan kontrol noktalarında denetimlerini sürdüren kolluk kuvvetleri, vatandaşların izin belgelerini denetliyor. - Kocaeli Kocaeli'de Kent Meydanı, Fethiye ve İstiklal caddeleri, Yürüyüş Yolu, Yenicuma ile Fevziye parklarının boş kaldığı görüldü. Bazı caddelerde kısıtlamadan muaf az sayıda kişi bulunurken, polis ve jandarma ekipleri, araçları durdurarak sürücü ve yolcuların seyahat izin belgelerini kontrol ediyor. - Düzce Düzce'nin cadde ve sokakları da kısıtlama nedeniyle sessizliğe büründü. Kısıtlamadan muaf çalışanların dışında cadde ve sokakların boş olduğu gözlendi. Polis ve jandarma ekipleri, şehir giriş ve çıkışlarında araçları durdurarak sürücü ve yolcuların seyahat izin belgelerini kontrol ediyor. - Bolu Bolu'da sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla cadde ve sokaklarda sessizlik yaşanıyor. Kentin en işlek caddesi İzzet Baysal ile Atatürk Orman Parkı ve Karaçayır Parkı'nda sessizlik hakim. D-100 kara yolunun kent merkezi kesiminde ise araç yoğunluğunda büyük oranda azalma görüldü.