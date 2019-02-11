Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de yoğun sis

Sakarya, Bolu ve Düzce'de yoğun sis etkili oluyor.
Sakarya'da kent genelinde gece başlayan sis, sabah saatlerinde etkisini artırdı.
Yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 20 metreye kadar düştü.
Sisin etkili olduğu Serdivan, Adapazarı ve Erenler ilçelerinde sürücüler, trafikte dikkatli ilerledi.
Trafik ekipleri ise sürücüleri aşırı hız ve yakın takip yapmamaları konusunda uyardı.
- Bolu
Bolu'da sis etkili oluyor.
Kent merkezinde sabah saatlerinde yer yer etkisini gösteren sis nedeniyle görüş mesafesi 35 metreye kadar düştü.
Görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle yayalar ve sürücüler zaman zaman zor anlar yaşadı.
Trafik ekipleri ise sürücüleri etkili olan sise karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.
- Düzce
Düzce'de sis, kent merkezi, D-100 kara yolu Çoban, Kervan ve Doğanlı kavşakları ile D-655 Zonguldak-Düzce bağlantı yolunda etkisini gösteriyor.
Sis nedeniyle bölgede görüş mesafesi 20 metreye kadar düştü.
Bölgede görev yapan trafik ekipleri sürücülere sise karşı dikkatli olmaları yönünde uyarıda bulunuyor.
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