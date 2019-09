'Doğu Marmara'da 2030'a Kadar Olacak Depremin Boyutu 7,1 7,6'

VOA Türkçe’nin sorularını yanıtlayan Prof. Yaltırak, ‘‘Marmara’da dört fay segmenti var. Bunların 7’den büyük deprem üreteceğini biliyoruz. Bunlar 7,1 ile 7,6 arasında dört deprem. Bunların bir iki tanesi 7,3 , 7,4 gibi olacak. Pozisyonuna bağlı olarak, fayın uzunluğunu daha da kesinleştirsek daha kesin söyleriz. Ancak bu depremlerin kaçınılmaz şekilde olacağını ve bunların her birinin potansiyelini biliyoruz’’ dedi.

‘‘Önümüzdeki on yıl içinde her an deprem olabilir’’

Yaltırak, büyük ölçüde Doğu Marmara’yı etkileyecek deprem ya da depremler hakkında net bir tarih vermenin imkansız olduğunu söylese de Marmara Denizi’nin son 1500 yıllık tarihinde meydana gelen depremler dikkate alındığında 2030’a kalmadan Marmara Bölgesi bu depremle yüzleşeceğinin altını çiziyor.

İTÜ Jeoloji Bölümü öğretim üyesi, ‘‘Depremle ilgili bir zaman vermek mümkün değil. Ancak tarihsel olarak biz bunlar arasında zaman farklarını biliyoruz. Nedir onlar? Milattan Sonra 553’te İzmit Depremi oluyor onu 557’de Doğu Marmara depremi takip ediyor. 976 depreminin ardından 989 yılında yeni bir deprem var. Ondan sonra 1490 depremi oluyor ve 1509’da büyük deprem gerçekleşiyor. 1999 oldu. Şimdi sırada Doğu Marmara depremi var. İlk depremi takip eden depremler arasındaki makas biraz açılmış. 4, 13, 19 yıl olarak artmış. Bunlara bakarak, Doğu Marmara depremi en fazla 1999 yılından sonraki 30 yıl içinde olacak diyorsunuz. Bildiğimiz o otuz yılın 20 yılı gitti. Önümüzdeki on yıl içinde her an deprem olabilir’’ diyor.