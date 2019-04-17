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'Doğu'nun Çukurova'sı' kuşlarla cıvıl cıvıl

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.04.2019 12:17 | Son Güncelleme

Türkiye'nin en doğusunda ve kuşların göç yolunda bulunan Iğdır, ilkbahar mevsiminde bölgeye gelen kuşlarla şenlendi.

Coğrafi konumu ve iklim şartları dolayısıyla "Doğu'nun Çukurovası" olarak nitelendirilen Iğdır, yaban hayvanı çeşitliliği açısından dikkati çekiyor.

Türkiye'de yaşadığı bilinen 486 kuş türünün 325'ine ev sahipliği yapan Iğdır, bu yönüyle hem Türkiye'nin hem de dünyanın kuş bilimi (ornitoloji) alanında önemli merkezleri arasında yer alıyor.
Tuzluca ilçesindeki Aras Kuş Cenneti ve Ağrı Dağı eteklerinde bulunan Ağrı Dağı Milli Parkı'nda da ender görülen birçok tür yaşıyor.
Farklı noktalarında yapılan araştırmalarla da kuş yaşam alanları listelerinde yer alan Iğdır, bu yönüyle kuş bilimcilerini ve kuş fotoğrafçılarını ağırlıyor.
Bölgede kuş bilimi alanında çalışma yapan Koç ve UTAH Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Çağan Şekercioğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Iğdır'ın kuş bilimi için Türkiye'nin ve dünyanın en önemli yerlerinden biri olduğunu söyledi.
Özellikle Aras Kuş Cenneti olarak tanınan Aras Kuş Halkalama ve İzleme İstasyonu'nun birçok başarıya imza attığını aktaran Şekercioğlu, "Şimdiye kadar Iğdır'da yaklaşık 330 kuş türü tespit ettik. Bu da Türkiye'deki kuş türlerinin 3'te 2'sinden bile fazla. Bu kuş türlerinin çoğunluğu Aras Kuş Cenneti'nde tespit edildi." dedi.

'TÜRKİYE'DEKİ KUŞ TÜRLERİNİN YÜZDE 70'İ IĞDIR'DA YAŞIYOR'

'TÜRKİYE'DEKİ KUŞ TÜRLERİNİN YÜZDE 70'İ IĞDIR'DA YAŞIYOR'
Şekercioğlu, Iğdır'ın yüz ölçümünün küçük olmasına rağmen birçok kuş türüne ev sahipliği yaptığının altını çizerek, şunları söyledi:
"Denizi olmamasına ve Türkiye'nin yüz ölçümünün yüzde 2'sini kapsamasına rağmen Iğdır'da Türkiye kuş türlerinin yaklaşık yüzde 70'inin yaşaması Iğdır'ın ne kadar zengin ve kuşlar açısından ne kadar önemli bir yer olduğunu gösteriyor. Bunda en önemli rol ise Aras Kuş Cenneti'dir. Bunun dışında Iğdır'ın farklı zengin habitatları, özellikle Ağrı Dağı'nın farklı yüksekliklerinde yaşayan farklı kuş türleri Iğdır'ın Türkiye çapında önemli bir il olmasına en çok katkıda bulunan alanlardır."

KUŞLAR IĞDIR ÜZERİNDEN GÖÇ EDİYOR

KUŞLAR IĞDIR ÜZERİNDEN GÖÇ EDİYOR
Iğdır Üniversitesi Kuş Bilimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdür Yardımcısı Öğretim Görevlisi Ayşegül Çoban da "Yapılan bilimsel, ornitolojik çalışmalar ışığında Iğdır üzerinden kuşların düzenli olarak göç ettiği bir göç rotası ortaya çıktı. Bu da dünya genelinde yeni bir göç rotasının ornitolojik çalışmalara katkıda bulunduğu bir bilimsel veri oldu." dedi.
Çoban, bölgedeki 13 yıllık bilimsel çalışmalar ışığında önemli verilerin elde edildiğini aktararak, sözlerini şöyle tamamladı:
"Kuşların Iğdır üzerinden göç ettiği ortaya çıktı. Bu da Iğdır'ın dünya genelinde bilimsel ve ornitolojik çalışmalar açısından ne kadar önemli bir alan olduğunu gösteriyor. Kuşların göç ederken beslendiği, dinlendiği bir yer olarak Iğdır'ın ne kadar kullanıldığını bize göstermiş oldu." (AA)
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küs ığdır

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