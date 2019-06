Doğu'nun Efes'i; Dara görenleri büyülüyor

'DARA’YA ZİYARETCİ SAYISI ARTIYOR'

Mardin Turizm ve Otelciler Derneği Başkanı Özgür Azad Gürgör, Dara tarihi antik kentinin Türkiye’nin ikinci Efes’i olmaya aday olduğunu belirterek, her geçen gün ziyaretçi sayısının arttığını söyledi. Gürgör, “Bu sene gelen turistlerin ve daha önce Mardin’e gelen turistlerin oraya gelmesi ciddi bir potansiyel oluşturdu. Şu an en fazla ilgi çeken tarihi alanlardan biri Dara'dır. İstatistik verilere göre geçen son iki yıla oranla yüzde 500 artış gözüküyor. Bunlar resmi şekilde direk bakanlığın açıkladığı istatistikler. Yoğunluk ciddi bir şekilde artıyor. Dara, her kesimin kendinden bir parça göreceği, hissedeceği bir antik bir şehirdir. Süryanilerin de, Müslümanların da, Yezidilerin de, Hristiyanların da. O açıdan her kesimin buraya gelip burayı keşfetmelerini istiyoruz’’ diye konuştu.