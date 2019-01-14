Doğu Perinçek 'ABD planlarını bozacak en önemli adımı' açıkladı!

"ABD, yenildiği için Suriye'den çekiliyor. Trump'ın bu açıklaması, ABD'nin iç kamuoyuna yöneliktir. Yenilen ABD, kuru sıkı atarak ABD kamuoyunda geri çekilişini perdeliyor. Dahası, ABD'nin çekilişinin çok önemli ekonomik nedenleri var. Trump'ın da seçim kampanyalarından bu yana belirttiği gibi, ABD silahlı müdahaleleri nedeniyle Batı Asya'ya yerdi trilyon doları gömdü. ABD'nin Türkiye'ye karşı koymak uğruna yedi trilyon dolar daha gömecek bir ekonomisi bulunmuyor. ABD ekonomisi artık savaşı taşıyamıyor. Bu nedenle eğer bir ekonomik tehdit varsa, o da ABD'nin karşı karşıya bulunduğu tehdittir."

ABD'nin Türkiye ekonomisini ne batırabileceğini ne de kurtarabileceğini belirten Perinçek, "ABD Başkanı Trump, Türkiye ekonomisini mahvetme tehdidinde bulunuyor. Oysa bu sözler, bir tehdit değil, fakat Türkiye ekonomisi için bir kurtuluş fırsatı ve müjdesidir. Türkiye ekonomisi, ABD'nin dayattığı 'Borçlanma Ekonomisi' nedeniyle çıkmaza girmiş bulunuyor. Ekonomimizi mahveden zaten ABD'nin dayattığı programdır. Ve Türkiye için buradan sıcak para bularak çıkmak diye bir çözüm bulunmuyor. Borcun borçla çevrilmesi dönemi bitmiştir. ABD, Türkiye ekonomisini batıramaz da, kurtaramaz da. ABD'nin sıcak para musluklarını tamamen kapatması, Türkiye için bir tehdit değil, fakat Üretim Ekonomisini kurma fırsatı olur. ABD'den gelecek ekonomik baskılara Türkiye, Vatan Partisi'nin 'Üretim Devrimi Programı'yla yanıt verecektir" ifadesini kullandı.

'ABD'NİN TÜRKİYE'NİN KARARLILIĞINA KARŞI KOYMA YETENEĞİ YOK'

Perinçek, "Ekonomik baskılar, ABD'nin dayattığı programın tam iflasını getirecektir. Türkiye için çözüm vardır. ABD'nin baskıları, Türkiye'nin 'Üretim Devrimi'yle büyük karara yönelmesine yol açacaktır. Kaybeden, yine ABD emperyalizmi olacaktır" dedi ve şöyle devam etti:

"ABD, bölgemizde bölücü terör örgütü PKK'nın destekçisi olduğunu, Trump'ın ağzından bir kez daha itiraf etmiş oldu. Ancak şunu kesinlikle belirtelim: ABD, PKK'yı hendeklere gömülmekten kurtaramamıştır ve kurtaramayacaktır. Türk Silahlı Kuvvetleri, PKK terör örgütünü sınır ötesinde de bitirecektir. Türkiye ve Suriye başta olmak üzere bölge ülkeleri, ABD emperyalizminin ve İsrail'in 'Kürt özerk bölgesi' adı altında İkinci İsrail kurmasına izin vermeyecektir. Türk Silahlı Kuvvetleri, Fırat'ın Doğusunda ve Menbiç'te PKK ve DEAŞ teröristlerini temizleyecek güce sahiptir. Türkiye'nin kararlılığına ABD'nin karşı koyma yeteneği yoktur. Vatan Partisi, ABD'nin bu son çırpınışlarına karşı Batı Asya ülkelerinin ortak mücadelesi için çalışmalarını yoğunlaştırmaktadır. Hatırlanacağı üzere, ABD ve İsrail'in 2017 yılı güzünde, 'Kürdistan' amaçlı referandum girişimi, Türkiye, Irak, İran, Suriye ve Rusya'nın ortak hareketi sonucu bozguna uğramıştır. Irak askeri Kerkük'e girince, ABD'nin peşmergeleri ve PKK piyonları silahlarını atıp kaçmışlardır. Bugün durum, ABD için çok daha elverişsizdir. ABD gidiyor ve PKK bitiyor. PKK, bugün teslim olmayı tartışıyor."