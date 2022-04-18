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Doğu Perinçek 'Bunların seslerini keseceğiz' dedi! Özdağ'dan yanıt geldi

18.04.2022 08:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, son dönemde mültecilere yönelik yaptığı açıklamalarla gündeme gelen Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'a yönelik olarak "Bugün başlıyoruz, bunların seslerini keseceğiz. Bunlar Türk milletinden Türk Devleti'nden korkacak" diye konuştu. Perinçek'in sözlerine Özdağ ise sosyal medyadan yanıt verdi.

Doğu Perinçek 'Bunların seslerini keseceğiz' dedi! Özdağ'dan yanıt geldi

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, son dönemde mültecilere yönelik açıklamalarıyla gündem olan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ı hedef aldı. Özdağ'ın ABD'nin planlarına hizmet ettiğini ifade eden Perinçek, "Bugün başlıyoruz, bunların seslerini keseceğiz. Bunlar Türk milletinden Türk Devleti'nden korkacak" dedi. Perinçek'in sözlerine Özdağ ise sosyal medyadan yanıt verdi.

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Perinçek, Ankara'da 12. Olağan İlçe Kurultayı'nda yaptığı konuşmada şunları ifade etti:

"BUNUN BAŞINDA DA ÖZDAĞ VAR"

"Suriyeli göçmenler, Afgan göçmenler, Orta Doğu'dan gelen göçmenler. Buna karşı Amerika merkezli bir kampanya yürütülüyor. Bunun başında da Ümit Özdağ var. Ümit Özdağ da kendi kimliğini orta koyuyor. Bu çok vahim bir uygulama. Suriyeli kardaşlarımızla, Afgan kardaşlarımızla Türk milleti arasına nifak sokmak, düşmanlık getirmek, bunların adreslerini ihbar etmek, televizyonlarda bunlara kışkırtmalar yapmak.

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"YAPTIĞI İŞ AMERİKA PLANLARINA HİZMETTİR"

İnsanlarımızı kardaşlarına karşı harekete geçirmeye çalışmak, şiddet uygulamaya davet etmek. Bunlarla mücadele ediyoruz. Ümit Özdağ'ı uyarıyoruz. Yaptığı iş Amerika planlarına hizmettir. Amerika'nın kaos planlarına hizmettir.

Bugün başlıyoruz, bunların seslerini keseceğiz. Bunlar Türk milletinden Türk Devleti'nden korkacak. Türkiye'ye karşı tertip yapmakmış, tuzak kurmakmış, bizi kardeşlerimizle karşı karşıya getirmekmiş. Bu hayallerinden vazgeçsinler.

"ORTALIKTA DOLAŞAMAYACAK"

Buradan kendilerini ihtar ediyoruz. Bu işin başını çeken Ümit Özdağ'ı bir kez daha ihtar ediyoruz. O sinecek pusacak, biz onu pıstıracağız. Ortalıkta dolaşamayacak."

ÖZDAĞ'DAN PERİNÇEK'E YANIT

Perinçek'in sözlerine Ümit Özdağ, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile yanıt verdi. Özdağ paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

Ümit Özdağ'dan dikkat çeken sözler: Yeter! Sokaklar alev alevÜmit Özdağ'dan dikkat çeken sözler: Yeter! Sokaklar alev alev

''Doğu bey, Recep Tayyip beyin mesajını bana iletmişsiniz. Postacılığınız için teşekkür ederim. Zafer Partisi’ni Türkiye’nin örtülü istilasına karşı mücadelesinden hiçbir tehdit geri adım attıramaz. Benzer bir tehdit dün HDP’li Ömer Öcalan’dan gelmişti. Şaşırdık mı? Hayır.''

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Doğu Perinçek Ümit Özdağ Vatan Partisi Zafer Partisi

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