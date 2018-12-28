Doğu Perinçek: HDP'nin kapatılması zorunludur!

Vatan Partisi lideri Perinçek, HDP'nin kapatılması için Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvuru yapmalarıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Perinçek, HDP'nin şu ana kadar kapatılmamış olmasının hükümetin kusuru olduğunu savunarak, şu ifadeleri kullandı:

"AK Parti hükümeti demek ki bu konularda tutarlı bir siyaset izlemiyor ve terörü kökünden kazıyacak ve bitirecek birikime sahip değiller. Bunun için Vatan Partisi, bu konuda harekete geçmek zorunda kalıyor. Mehmetçik orada savaşıyor ama Mehmetçiğe kurşun atanlar Meclis'te kürsüde, belediyelerin başında. Şimdi yeniden yerel seçimlere gidiyoruz ve Mehmetçiğe kurşun atanların partisi HDP'yi getiriyoruz, belediyelerin başına koyuyoruz. Buna hiçbir şekilde izin verilemez. HDP'yi kapatmak, teröre karşı zorunlu mücadelenin şartıdır. Bir yandan teröristle savaşırken, bir yandan da teröristin Meclis kürsüsüne çıkmasına, belediyelerde mevkiler ele geçirmesine ve haraç toplamasına göz yumamazsınız."

'SİLİVRİ DUVARLARINI YIKMAMIZ ÇOK ÖNEMLİYDİ'

FETÖ'ye karşı çok ciddi mücadele verildiğini belirten Perinçek, "30 bin FETÖ bağlantılı kişi Türk ordusundan temizlendi. 14 bin kişi polisten ve yargıdan temizlendi. Devlet kadroları içinde de toplam 105 bin kişi FETÖ bağlantıları olduğu için tasfiye edildi. Bunlar çok önemli ve Türkiye'nin önünü açan başarılar. Bizim Silivri duvarlarını yıkmamız ve Türk ordusunu esaretten kurtarmamız burada çok önemliydi. FETÖ'nün siyasi ayağına yönelik operasyonların başlamaması da AK Parti'nin bir zaafıdır çünkü birlikte hükümet olmuşlardı. O nedenle hala üzerine gidemiyorlar" dedi.

Son dönemde 'Kemalist vesayet geri dönüyor' söylemlerinin sıklıkla dile getirildiğini kaydeden Perinçek, "Buna anlam veremiyorum. Korku içindeler. Ekonomi berbat durumda. Vatandaşlar işten atılıyor. Çiftçinin durumu da ortada. Bu durumda bir halk hareketinden korkuyorlar ve iktidarlarının sallandığını görüyorlar. Kemalizm korkusu içindeler ve bunu bir darbe tehlikesi olarak topluma sunmaya çalışıyorlar" diye konuştu.



