HABER

Doğu Perinçek: HDP'nin kapatılması zorunludur!

POLİTİKA HABERLERİ  | 28.12.2018 12:17 | Son Güncelleme

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, "Türkiye'nin barışı ve huzuru açısından HDP'nin kapatılması, PKK'nın kökünün kurutulması bakımından zorunludur. Türkiye buna göz yumarak kesinlikle teröre karşı kesin bir zafere ulaşamaz" dedi. Perinçek, HDP'nin şu ana kadar kapatılmamasının hükümetin kusuru olduğunu savundu.

Doğu Perinçek: HDP'nin kapatılması zorunludur!

Vatan Partisi lideri Perinçek, HDP'nin kapatılması için Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvuru yapmalarıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Perinçek, HDP'nin şu ana kadar kapatılmamış olmasının hükümetin kusuru olduğunu savunarak, şu ifadeleri kullandı:

"AK Parti hükümeti demek ki bu konularda tutarlı bir siyaset izlemiyor ve terörü kökünden kazıyacak ve bitirecek birikime sahip değiller. Bunun için Vatan Partisi, bu konuda harekete geçmek zorunda kalıyor. Mehmetçik orada savaşıyor ama Mehmetçiğe kurşun atanlar Meclis'te kürsüde, belediyelerin başında. Şimdi yeniden yerel seçimlere gidiyoruz ve Mehmetçiğe kurşun atanların partisi HDP'yi getiriyoruz, belediyelerin başına koyuyoruz. Buna hiçbir şekilde izin verilemez. HDP'yi kapatmak, teröre karşı zorunlu mücadelenin şartıdır. Bir yandan teröristle savaşırken, bir yandan da teröristin Meclis kürsüsüne çıkmasına, belediyelerde mevkiler ele geçirmesine ve haraç toplamasına göz yumamazsınız."

'SİLİVRİ DUVARLARINI YIKMAMIZ ÇOK ÖNEMLİYDİ'

FETÖ'ye karşı çok ciddi mücadele verildiğini belirten Perinçek, "30 bin FETÖ bağlantılı kişi Türk ordusundan temizlendi. 14 bin kişi polisten ve yargıdan temizlendi. Devlet kadroları içinde de toplam 105 bin kişi FETÖ bağlantıları olduğu için tasfiye edildi. Bunlar çok önemli ve Türkiye'nin önünü açan başarılar. Bizim Silivri duvarlarını yıkmamız ve Türk ordusunu esaretten kurtarmamız burada çok önemliydi. FETÖ'nün siyasi ayağına yönelik operasyonların başlamaması da AK Parti'nin bir zaafıdır çünkü birlikte hükümet olmuşlardı. O nedenle hala üzerine gidemiyorlar" dedi.

Son dönemde 'Kemalist vesayet geri dönüyor' söylemlerinin sıklıkla dile getirildiğini kaydeden Perinçek, "Buna anlam veremiyorum. Korku içindeler. Ekonomi berbat durumda. Vatandaşlar işten atılıyor. Çiftçinin durumu da ortada. Bu durumda bir halk hareketinden korkuyorlar ve iktidarlarının sallandığını görüyorlar. Kemalizm korkusu içindeler ve bunu bir darbe tehlikesi olarak topluma sunmaya çalışıyorlar" diye konuştu.


Instagram fenomeninin büyük rezilliği! Hepimizi böyle kandırmışInstagram fenomeninin büyük rezilliği! Hepimizi böyle kandırmış
Perinçek: HDP'nin kapatılması hukuka uygundur Perinçek: HDP'nin kapatılması hukuka uygundur 
İnce'den Ekrem İmamoğlu mesajı!İnce'den Ekrem İmamoğlu mesajı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Doğu Perinçek HDP PKK Vatan Partisi

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan elini öpmek isteyen öğrencilere bu yanıtı verdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan elini öpmek isteyen öğrencilere bu yanıtı verdi

Askeri tank palet fabrikası Katarlılara mı satılıyor?

Askeri tank palet fabrikası Katarlılara mı satılıyor?

Ünlü şarkıcının yüzü tamamen değişti

Ünlü şarkıcının yüzü tamamen değişti

Beşiktaş'ta ayrılık

Beşiktaş'ta ayrılık

Resmi Gazete'de yayımlandı! Bu sabah yürürlüğe girdi

Resmi Gazete'de yayımlandı! Bu sabah yürürlüğe girdi

'Mehmet Özhaseki belediyede atamalara başladı'

'Mehmet Özhaseki belediyede atamalara başladı'

İlginizi Çekebilir

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

5'i büyükşehir 15 belediye başkan adayı belli oldu

5'i büyükşehir 15 belediye başkan adayı belli oldu

Acele edin, Amazon yılbaşı fırsatları için son günler

Acele edin, Amazon yılbaşı fırsatları için son günler

'Abdullah Gül yeni parti kuruyor' iddiası!

'Abdullah Gül yeni parti kuruyor' iddiası!

Fatih Portakal'a bir tepki daha: Portakal mıdır, mandalina mıdır...

Fatih Portakal'a bir tepki daha: Portakal mıdır, mandalina mıdır...

Okuyucu Yorumları 6 yorum
sen nerenin itisin abd köpeği partileri oy oranları kapatır. işlevsiz hale getirir. senin gibi tabela partilerinin belirli yıllara göre düşük oy aldı mı kapılması gerekir.
Bir ülkeye barış ve huzur ; demokrasi ile gelir.. adil olmakla gelir. hukukun üstünlüğü ile gelir..baskı ile zulüm ile parti kapatmalarla değil !
keainlikle hdp kapatılmalı ve aynı düşünceyi savunan bir partinin kurulmasına izin verilmemeli
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Muharrem İnce: Ekrem İmamoğlu'na kırgın değilim

İnce'den Ekrem İmamoğlu mesajı!

CHP'nin İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu'nun töreninde Erdoğan detayı

CHP'nin İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu'nun töreninde Erdoğan detayı

Burhan Kuzu Kılıçdaroğlu'na tazminat ödeyecek

Burhan Kuzu Kılıçdaroğlu'na tazminat ödeyecek

Erdoğan'dan muhtarlara: Belediye başkanlarımız sizlerin emrindedir

Erdoğan'dan muhtarlara: Belediye başkanlarımız emrinizdedir

Kenan Sofuoğlu'ndan tartışma yaratan paylaşım! Tepkiler sonrası fotoğrafı sildi

Kenan Sofuoğlu'ndan tartışma yaratan paylaşım!

Bahçeli'nin açıklaması olay yaratmıştı! Akar'ın odasında böyle görüntülendi

Bahçeli'nin açıklaması olay yaratmıştı! Böyle görüntülendi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.