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Doğu Perinçek: Hiç kimse bizden Tayyip Erdoğan düşmanlığının esiri olmamızı beklemesin

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.09.2018 12:32 | Son Güncelleme

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, bugün Aydınlık gazetesinde kaleme aldığı 'Bir kez daha 15 Temmuz ve Sakarya Savaşı' başlıklı yazısında gündem yaratacak ifadeler kullandı. Perinçek, yazısında 'Vatan Partisi’nin programı, Atatürk Devrimini tamamlama programıdır. O açıdan ne yapıp yapıp Tayyip Erdoğan’a vuracağız diye bir saplantımız yok. Türkiye’nin bağımsızlığı, bütünlüğü ve Ortaçağ ilişkilerinin temizlenmesi cephesinde en kararlı, en tutarlı mücadeleyi veriyoruz' dedi.

Doğu Perinçek: Hiç kimse bizden Tayyip Erdoğan düşmanlığının esiri olmamızı beklemesin

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Aydınlık gazetesinde “Bir kez daha 15 Temmuz ve Sakarya Savaşı” başlıklı bir yazı kaleme aldı.

Perinçek yazısında şu ifadeleri kullandı:

“31 Ağustos ve 2 Eylül günü bu köşede şu saptamada bulunmuştuk:

Bir: 15-16 Temmuz gecesi, Türk-Amerikan Savaşının doruğudur. Bir tür Sakarya Savaşı! Eğer kaybetseydik, düşman Ankara’yı ele geçirecekti. Bizlere de sanırım dağa çıkmak kalacaktı.

İki: 1945 sonrası süreçte Atatürk Devrimi açısından en tarihsel olay, en büyük başarı nedir diye sorarsanız, işte 15 Temmuz Darbesinin ezilmesidir. ABD, o gece savaşı kaybetti, savaşı kaybetmenin ötesinde Türkiye’deki silahlı gücünü kaybetti. (Kuşkusuz 1960 Devrimi de 1945 sonrasında Türkiye’nin önünü açtı, emekçi halkın sahneye çıkması için elverişli koşullar getirdi. Ancak 1960 Devriminde Türkiye, ABD emperyalizmi ile silahlı mücadele mevzisinde değildi. ABD Gladyosu ile silahlı bir hesaplaşma olmadı.)

perincek

Üç: 15 Temmuz zaferinin değerini bilmeyen bir kısım Atatürkçüler var. O sevinci paylaşamayanlar var. Oysa Atatürk Devrimi, öncelikle bağımsızlıktır, vatan bütünlüğüdür ve “Şeyhlerin, dervişlerin, müritlerin, cemaat mensuplarının olmadığı” bir Türkiye için mücadeledir. Bugün Atatürk Devrimciliğinin sınav verdiği cephe, 15 Temmuz cephesidir, Fırat Kalkanı’dır, Zeytin Dalı Harekâtı’dır, FETÖ’nün ve diğer tarikatların temizlenmesidir, Ege ve Doğu Akdeniz’de ABD ve İsrail tehdidine karşı konumlanmaktır.”

“SAPLANTI İÇİNDE OLAN DOSTLARI İKNA ETMENİZ MÜMKÜN DEĞİLDİR”

“Burada 15 Temmuz FETÖ Darbesinin bastırılmasının tarihsel önemini saptıyoruz” diyen Perinçek “AKP hakkında bir değerlendirme yapmıyoruz. Aslında darbeyi bastıran gücün Türk milleti ve Türk Ordusu olduğunu vurgularken, AKP’nin ve Tayyip Erdoğan’ın konumunu da belirlemiş oluyoruz. Okuyucularımız ise, konu dışına çıkarak saplantılarını dile getiriyorlar. İsterseniz bamya nasıl toplanır konusunu tartışınız, eğer konuyu Tayyip Erdoğan’a vurmadan inceliyorsanız, saplantı içinde olan dostları ikna etmeniz mümkün değildir. Onların bu dünya ve bu Türkiye konusunda tek bir fikirleri var: ‘Tayyip Erdoğan çok kötü bir adamdır.’ Yaşanan maddî süreçlere ilişkin başka hiçbir görüşleri yok. Olması da gerekmiyor. Çünkü gerçeklerle, olgularla bir ilgileri bulunmuyor.” ifadelerini kullandı.

“BİZİM YÜZEYSEL ATATÜRKÇÜLER, O DARBEYE KARŞI MÜCADELE ETMİYOR…”

“Bu nasıl Atatürkçülüktür” diye soran Doğu Perinçek şunları kaydetti:

“Yayımladığımız okuyucu mektuplarında da görüyoruz. Bir kısım Atatürkçülerimiz, FETÖ Darbesini bastıran Türk Ordusu ve Türk milletinin cephesinde değiller. Hatta o cepheyi Tayyip Erdoğanlara terk etmiş durumdalar. Hatta biraz utangaç bile olsa, o darbenin bastırılmasına karşı konumdalar.

Peki bu nasıl Atatürkçülüktür? ABD emperyalizminin Gladyosu, ABD’ye bağımlı FETÖ cemaat örgütlenmesi, Ankara’yı ele geçirmek için darbe yapıyor. Bizim yüzeysel Atatürkçüler, o darbeye karşı mücadele etmiyor, dahası o gece göbek atıyor ve bugün de bir fırsat kaçırmış olmanın üzüntüsü içindeler. Bunlar gerçek! Hâlâ FETÖ darbecilerini kurtarmak için gayret göstermeleri ve HDP ile aynı cephede olmaları ibretlik bir durumdur!

Atatürk Devrimine gelince, iki maddelik bir programdır.

Birinci madde: bağımsızlık ve toprak bütünlüğü. Bugünkü mevzi: Fırat Kalkanı’dır, Afrin’dir, Doğu Akdeniz’dir.

İkinci madde: Ortaçağ ilişkilerinden kurtulmaktır. Kısacası ‘Şeyhlerin, dervişlerin, müritlerin, cemaat mensuplarının olmadığı’ bir Türkiye için mücadeledir.

Bugünkü mevzi: 15 Temmuz darbesinin bastırılmasıdır, FETÖ’nün, tarikat ve cemaat ilişkilerinin temizlenmesidir. Okuyucumuz ‘Kur’an Kursları’ndan, İmam Hatip Okulları’ndan niçin söz etmediniz diye eleştiriyor. 15 Temmuz Darbesine karşı mücadeleyi konuşurken, Atatürk Devrimi Programının iki temel maddesini belirtiyoruz. Ayrıntılara girmiyoruz.”

“NİÇİN RAHATSIZ ANLAYAN VAR MI”

Yazısında “Okuyucularımız, Ortaçağ ilişkilerine karşı mücadele cephesinde olsalar, 15 Temmuz Darbesine karşı açık, kararlı bir tavır alırlar” diyen Perinçek “Türkiye’nin yakın tarihinde hiçbir mücadele, Ortaçağ ilişkilerine 15 Temmuz Darbesinin ezilmesi kadar ağır darbe indirmemiştir. FETÖ bağlantılı 30 bin subay ve astsubay Ordu’dan, 14 bin polis Emniyetten, 4 bin yargıç ve savcı Yargıdan, toplam 120 bin memur kamu idaresinden temizlendi. Yüzeysel Atatürkçüler, bu temizlikten niçin rahatsız, anlayan var mı?” diye sordu.

“HİÇ KİMSE BİZDEN TAYYİP ERDOĞAN DÜŞMANLIĞINA KİLİTLENİP…”

Perinçek yazısını şöyle bitirdi:

“Vatan Partisi’nin programı, Atatürk Devrimini tamamlama programıdır. O açıdan ne yapıp yapıp Tayyip Erdoğan’a vuracağız diye bir saplantımız yok. Türkiye’nin bağımsızlığı, bütünlüğü ve Ortaçağ ilişkilerinin temizlenmesi cephesinde en kararlı, en tutarlı mücadeleyi veriyoruz. Zafere kilitlenmişiz, başka deyişle Türkiye’nin bağımsızlığına ve Ortaçağ ilişkilerinin temizlenmesine! Hiç kimse bizden Tayyip Erdoğan düşmanlığına kilitlenip, saplantıların esiri olmamızı beklemesin.”

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Doğu Perinçek Recep Tayyip Erdoğan Vatan Partisi Aydınlık Gazetesi

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Okuyucu Yorumları 24 yorum
Bu adam da önemli ruhsal problemler var. Kimse sizden birşey belemiyorki çacığa kendini karşılaştırıyorsun.
Sen kimsin yahu. Ben Başkanımız Erdoğan'ı sonuna kadar destekliyorum, desteklerim her zaman. Sen kimsin ki güya Erdoğan destekçisi gibi gözükme çaban var. Anti amerikancı gözüküp rus yanlısı olduğunu ve müslümanlara olan kinini çok iyi biliyoruz. otur oturduğun yerde ve islama ve müslümanlara zerre kadar zarar veremeyeceğini bil.
@mavimart SEN ONU BUNU BIRAK.ÜLKEDE DEVALÜASYON OLMUŞ.MİLLETİN TEKERİ TERS DÖNMÜŞ.ÇARŞI PAZAR MUTFAK ALEV ALEV YANIYOR.REİS GİTMİŞ 300 ODALI 65 HEKTAR SURLARLA ÇEVRİLİ YAZLIK SARAY YAPTIRIYOR.ÜLKEYİ SALAYA SÜMÜF FETÖYE TESLİM EDİYOR.ALLAH AFFETSİ,N KANDIRILDIM.ŞU ADAMA ÇEKİ DÜZEN VER,ONDAN SONRA KONUŞ.
@mavimart Aptal anlasana ...Erdoganin ipi kimin elinde...Erdoganin basin danismaani öz halasinin oglu o uzun sacli Allahsiz...Siz müslümanlar uyumaya devam edin...
bak ismin her neyse. Lakin bir lafa bakarım laf mı diye. Bir de adama bakarım adam mı diye?" onun için senin ne yazını okurum nede adam yrine koyarım. çnkü benim gözümde cahil bilgisiz gerçekleri bilmeyen bir zavallısın.
BİR ANYADAN BİR KONYADAN ANLATMIŞ DAYIM .
mükemmel.....
tayyip Erdogan = dogu perincek..
Gündem falan yaratmıyor kimsede sallamıyor. Pişirip pişirip niye koyuyorsunuz bu adamı
15 Temmuzun igrenc bir senaryo oldugunu Cemaati bitirmek icin tezgahlanmis bir kurgu oldugunu akli basinda olan herkes anlar...Sira diger cemaatlere de gelecek. Gelsin tüm cemaatler bitirilsin.Islama en büyük zarari tarihte oldugu gibi bugün de Islam adina herket eden siyasiler vermistir. Sayin Perinceki tebrik etmek lazim.Mükemmel bir tiyatro yazmissiniz beraber.Dünyada kimse inanmasa da 60 milyonu inandirdirniz Afrika ülkelerine milyon dolarlar vererek okul kapattirdiniz ya tebrik etmek lazim...Büyük basari...Siz ve erdoganin cihadi mübarek olsun...
kendi içinde mantıklı chp gibi herşeye muhalefet yapmıyor
PERİNÇEK HUKUK DOKTORASI VAR,İKİ DİL BİLİYOR,56 YAZDIĞI KİTAP VAR.18 YILINI BASKILARDA HAPİS YATTI İŞKENCE GÖRDÜ.SATRANÇ USTASI KÜTÜPHANESİNDE OKUDUĞU 10.000 KİTABI VAR. DEVGENÇ KURAN KİŞİ.DENİZ GEZMİŞ VE UĞUR MUMCUNUN DOSTU.DENİZ GEZMİŞ'İN AVUKATI İDİ...
Sen nasıl oynak birşeysin sen varya
Adam doğruları söylemiş, başka söze gerek yok
sana hiç güvenmedim bu zamana kadar senin ne olduğun belli değil bi kere senden uzak tutsun allah ülkemi
Senin her tarafın siyasetçi olsa nolur. Ne faydan oldu bugüne kadar bu ülkeye. Bana şunu yaptım de de inanayım. Ülkenin yanında ol. Ahmet Mehmet Tayyip meselesini bırakın artık. Yeter
Karanlık adam apoşa gül veren Zerzevat en buyuk BOPUN uşağı siz ve destekciniz tek katıldığım bütün tarikatlar kapatılmalı sözü
yürü git itibarsız yorumcu
Geçirdiniz boynuna tasmayı istediğiniz gibi kullanıyorsunuz niye bekleyelim öyle bişey yapmazsınız zaten
Gerçek VATANSEVER zor zamanda düşmana karşı bir ve devletinin yanında durur; PERİNÇEK bunu yapıyor ABD ye karşı milli duruş yani cumhur başkanımızın yanında
Yanlis yapanlari her defasinda indirmek yerine yanlisliklara dikkat cekilip duzeltmeye tesvik ulke icin daha yararli olur. En kotu ortacag kulturunu: Fuzuli " selam verdim rusvet degildir diye almadilar" diyerek acikliga kavusturmustur. Simdi bu zihniyet degistirilirse Ulke ve toplum icin daha iyi ve ileri bir adim olur
Vatan computer'ü seçimlere sok bunlardan çok oy çıkartır. Bu adam biz derken neyin kafasını yaşıyor?
senmisin vatansever, sen öcalanın elini sıkmış adamsın sahte vatansever.
Bulutlar dağılınca, ilginç ilişkiler ortaya çıkacak elbet
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