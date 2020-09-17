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Doğu Perinçek'i çıldırtan soru! 'Yayınlamazsanız namuslu değilsiniz'

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.09.2020 22:11 | Son Güncelleme

Haber Global televizyonunda yayınlanan '40' programına konuk olan Doğu Perinçek kendisine yöneltilen "Doğu Perinçek herhangi bir gizli servise çalıştı mı?" sorusuna sinirlendi. Perinçek, "Bu soruyu ancak bana gizli servisin elemanları bana sorar, başka da kimse soramaz. Siz hangi cesaretle Türkiye'nin en karakterli insanına bu soruyu sorabiliyorsunuz.Bunları yayınlayacaksınız, bunları kesemezsiniz. Bunları yayınlamazsanız siz namuslu değilsiniz." dedi.

Haber Global'deki '40' programında Jülide Ateş'in sorularını yanıtlayan Doğu Perinçek, kendisine yöneltilen bir soruya çok sinirlendi ve Jülide Ateş'e tepki gösterdi.

"BUNLARI YAYINLAMAZSANIZ SİZ NAMUSLU DEĞİLSİNİZ"

Perinçek, "Doğu Perinçek herhangi bir gizli servise çalıştı mı?" sorusuna Bu soruyu ancak bana gizli servisin elemanları bana sorar, başka da kimse soramaz. Siz hangi cesaretle Türkiye'nin en karakterli insanına bu soruyu sorabiliyorsunuz. Vereceğim cevap budur. Vatan Partisi Amerika'nın oyunlarını bozan, Ermeni soykırımını yok eden, Silivri Duvarı'nı yıkan, FETÖ ve PKK'nın üzerine gidilmesini sağlayan partidir. CIA'nın acısı vardır ve MİT içinde CIA çalışanlarının acısı vardır. Siz de mi aynı acıyı paylaşıp bu soruyu soruyorsunuz? Bunları yayınlayacaksınız, bunları kesemezsiniz. Bunları yayınlamazsanız siz namuslu değilsiniz" yanıtını verdi.

Bant kaydı şeklinde yayınlanan '40' programında Doğu Perinçek'in tepki gösterdiği soru ve cevabı yayınlandı.

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