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Doğu Perinçek ile Abdulkadir Selvi canlı yayında birbirine girdi! Tansiyon bir anda yükseldi

POLİTİKA HABERLERİ  | 28.05.2020 14:12 | Son Güncelleme

CNN Türk’te Ahmet Hakan’ın sunduğu Tarafsız Bölge’de Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek ile Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi birbirine girdi.

Doğu Perinçek ile Abdulkadir Selvi canlı yayında birbirine girdi! Tansiyon bir anda yükseldi

Doğu Perinçek'in 27 Mayıs darbesiyle ilgili sözleri üzerine Abdulkadir Selvi, “Menderes ve arkadaşlarının idam edilmesinden utanmıyor musun Doğu Perinçek?” diye sordu.

Perinçek de “Sen utan! Saçmalama… Adam gibi konuş… Terbiyeli konuş…” karşılığı verdi.

Canlı yayında tansiyonu yükselten diyaloğun devamında şu ifadeler kullanıldı;

Selvi: 27 Mayıs’a darbe diyemezseniz, çıkıp bir gün olsun ‘Deniz Gezmişler niye idam edildi’ diye sorma hakkınız yok, ama benim var… 12 Eylül’de yaşları büyütülerek niye gençler asılmıştır diye sorma hakkınız yok, benim var, çünkü darbeler karşısında ilkeli değilsiniz. ‘Benim darbem, başkasının darbesi’ diyorsunuz.

Perinçek: Siz kim oluyorsunuz da hak ve hürriyetler veriyorsunuz. Ben sizden mi izin alacağım?

Selvi: Ben milletim. 15 Temmuz'da ekranda darbecilere meydan okumuş milletim ben. Utanmıyor musunuz Menderes ve arkadaşlarının idam edilmesinden. Darbeleri haklı göstermeye çalışıyorsunuz. Sen kimsin?"

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