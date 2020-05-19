HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Politika
  4. Doğu Perinçek'in canlı yayındaki Atatürk örneği tartışma yarattı! (Atatürk askerlikten istifa etti mi?)

Doğu Perinçek'in canlı yayındaki Atatürk örneği tartışma yarattı! (Atatürk askerlikten istifa etti mi?)

POLİTİKA HABERLERİ  | 19.05.2020 14:09 | Son Güncelleme

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Tümamiral Cihat Yaycı'nın istifasını eleştirirken "Atatürk istifa etti mi?" diye sordu. Perinçek'in sözleri sosyal medyada olay oldu. Pek çok kullanıcı Atatürk'ün 9 Temmuz 1919 askerlik görevinden istifa ettiği bilgisini paylaştı.

Vatan Partisi lideri Doğu Perinçek, canlı yayında Tümamiral Cihat Yaycı'nın istifasını eleştirirken, Atatürk'ten örnek verdi. Ancak Perinçek'in verdiği örnek tartışmalara neden oldu. Perinçek, "İstifa askerlik geleneklerimize uygun değildir. Mustafa Kemal Atatürk savaşta istifa etti mi?" dedi. Ancak Atatürk, 9 Temmuz 1919 günü askerlikten istifa etmişti. O istifa mektubu hala müzede sergileniyor...

Habertürk'ten Didem Arslan Yılmaz'ın programına konuk olan Perinçek, Tümamiral Cihat Yaycı'nın istifasını değerlendirdi. Askerlikte istifanın olmaması gerektiğini ifade eden Perinçek, Mustafa Kemal Atatürk'ten örnek vererek, "Mustafa Kemal Atatürk istifa etti mi, istifa etseydi Atatürk olamazdı zaten" dedi.

Doğu Perinçek, "Savaşta istifa olmaz. Doğu Akdeniz'de ve Kıbrıs'ta donanmamıza karşı tatbikatlar yapıyorlar, namlularını Türkiye'ye çevirmişler. Bu savaş tehdidi koşullarında istifa olmaz. Turgutreis Gemisi'ndeki Bahriyeli Recep istifa edebiliyor mu? Herhangi bir askerimiz istifa edebiliyor mu? Komutanların da istifa etmeleri bizim askerlik geleneklerimize hiçbir şekilde uygun değildir" ifadelerini kullandı.

Perinçek'in bu açıklamaları sosyal medyada geniş yankı bulurken, bazı kullanıcılar ise 'Mustafa Kemal Atatürk'ün istifa belgelerini' paylaştı.

2

Atatürk’ün Erzurum Kongresi öncesinde askerlik görevini bıraktığını açıklayan belgede şu cümleler yer alıyor:

"Mübarek vatan ve milleti parçalanmak tehlikesinden kurtarmak, Yunan ve Ermeni isteklerine kurban etmemek için açılan milli savaşmalar uğrunda milletle beraber serbest surette çalışmağa askeri ve resmi sıfatım artık engel olmaya başladı.Bu gaye-i mukaddese (kutsal amaç) için milletle beraber sonsuza kadar çalışmağa mukaddesatım (kutsal şeylerim) adına söz vermiş olduğum cihetle, pek aşıkı bulunduğum yüce askerlik mesleğine bugün veda ve istifa ettim. Bundan sonra milli ve kutsal gayemiz için her türlü fedakarlıkla çalışmak üzere sine-i millette (milletin bağrında) bir ferd-i mücahit (savaşçı kişi) suretiyle bulunmakta olduğumu tamimen arz ve ilan eylerim."

1

Bazı kullanıcılar ise Perinçek'e sosyal medyadan destek olurken, Perinçek'in 'savaş' durumunda istifa edilmeyeceğini belirttiğini yazdı.


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
'Gurur duyacağımız bir tarihimiz var' Atatürk'ümüz var dedi ekledi... 'Gurur duyacağımız bir tarihimiz var' Atatürk'ümüz var dedi ekledi...
CHP'li başkanlar kamera karşısında Gençliğe Hitabe'yi okuduCHP'li başkanlar kamera karşısında Gençliğe Hitabe'yi okudu
C vitamini deposu kuşburnunun faydaları nelerdir?C vitamini deposu kuşburnunun faydaları nelerdir?

En Çok Okunan Haberler

Ünlü oyuncu kız arkadaşıyla ölü bulundu

Ünlü oyuncu kız arkadaşıyla ölü bulundu

Prof. Dr. Ercüment Ovalı'dan aşı açıklaması

Prof. Dr. Ercüment Ovalı'dan aşı açıklaması

Bir yasak kararı daha! Şehir sayısı 28 oldu

Bir yasak kararı daha! Şehir sayısı 28 oldu

Öğrencilere güzel haber: 19 Mayıs itibarıyla başladı

Öğrencilere güzel haber: 19 Mayıs itibarıyla başladı

Melih Gökçek'ten Gökhan Özoğuz'a tepki! 'İspat edemeyen şerefsizdir'

Melih Gökçek'ten Gökhan Özoğuz'a tepki! 'İspat edemeyen şerefsizdir'

Habertürk ekranlarında küfür skandalı!

Habertürk ekranlarında küfür skandalı!

İlginizi Çekebilir

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Kılıçdaroğlu'ndan 'Dolar neden yükseliyor?' sorusuna yanıt

Kılıçdaroğlu'ndan 'Dolar neden yükseliyor?' sorusuna yanıt

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!

Dikkat çeken son seçim anketi sonuçları!

Dikkat çeken son seçim anketi sonuçları!

Bakan Soylu'dan paylaşım: Rehavete kapılmayalım

Bakan Soylu'dan paylaşım: Rehavete kapılmayalım

Diğer Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan 19 Mayıs nedeniyle gençlere hitap etti

Erdoğan duyurdu: 46'sını bu yıl hizmete açacağız

CHP'li belediye başkanları 19 Mayıs için kamera karşısında Gençliğe Hitabe'yi okudu

CHP'li başkanlar kamera karşısında Gençliğe Hitabe'yi okudu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 19 Mayıs paylaşımı

Erdoğan'dan 19 Mayıs paylaşımı!

Son dakika: Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşı Pompeo ile telefonda görüştü

Türkiye-ABD arasında kritik görüşme

Erdoğan duyurdu! 65 yaş üstü vatandaşların sokağa çıkma saatleri değişti

Erdoğan duyurdu! Sokağa çıkma saatleri değişti

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından alınan kararları açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, alınan kararları açıkladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.