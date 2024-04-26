Doğu Perinçek'in de danışmanıydı! Eski Bursaspor Başkanı Emin Adanur tutuklandı

Eski Bursaspor Başkanı Emin Adanur, evine hacze gelen avukatlar ile icra memurunu dövdürdüğü iddiasıyla çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Olayla ilgili Burak Can Korkmaz isimli şüpheli de tutuklanırken, B.Y.B. ve İ.A. isimli 2 şüpheli ise aranıyor.

AVUKAT VE İCRA MEMURUNU TEHDİT ETMİŞ

Bursa'da dün merkez Nilüfer ilçesinde meydana gelen olayda, eski Bursaspor Başkanı Emin Adanur, ödenmeyen borçtan dolayı kendilerine ait eve hacze gelecek olan Bursa Barosu'na bağlı avukatlar E.K. ve B.S ile bir icra memuruyla telefonla tartışıp, tehdit ve hakaret etti. İddiaya göre, Emin Adanur'un talimatı üzerine eve giden Bülent Can Korkmaz, B.Y.B. ve İ.A., hacze gelen avukatlar ile icra memurunu darbetti.

2 KİŞİ ARANIYOR

Avukatlar E.K. ve B.S. ile icra memurunun suç duyurusu üzerine başlatılan soruşturma kapsamında; Emin Adanur ile Burak Can Korkmaz, gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Emin Adanur ile Burak Can Korkmaz 'görevi yaptırmamak için direnme' suçundan tutuklanırken, olaydan sonra kaçan B.Y.B. ve İ.A.'nın ise yakalanması için başlatılan çalışma sürdürülüyor. Öte yandan Bursa Barosu da yaptığı açıklamada; saldırı olayını kınadığını duyurdu.

(DHA)





