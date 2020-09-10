Doğu Perinçek’in oğlu Sadık Can Perinçek, Dışişleri'ne girdi (Doğu Perinçek’in oğlu meslek memuru olarak atandı)

Doğu Perinçek’in oğlu Sadık Can Perinçek, Dışişleri Bakanlığı bünyesine “meslek memuru” olarak atandı. Tarih bölümünden mezun olan Can Perinçek'in halen askerde olduğu ve Aralık ayında askerliğini bitireceği öğrenildi.

'BÜYÜKELÇİ DE OLABİLİR'

“Aday Meslek Memurluğuna Atanmaya Hak Kazanan Asil Adaylar” listesinde 50’nci sırada yer alan Sadık Can Perinçek’in daha sonra büyükelçi olabileceği yorumu yapıldı.

VATAN PARTİSİ'NDEN TEBRİK

Atama haberi sonrası Vatan Partisi yönetiminden de 'tebrik' mesajı geldi. Vatan Partisi MKK Üyesi Beyhan Korkman, sosyal medyadan paylaştığı mesajında "Soyadınız Perinçek ise bu dünyada size kendiliğinden açılan tek ballı kapı cezaevinin kapısıdır. Herkes Sadık Can'ın bu memuriyet için ne kadar yeterli, birikimli ve çalışkan olduğunu bilir. Tırnağı ile kazıyarak sağladığı başarısı için tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.



