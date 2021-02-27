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Doğu Perinçek'in sözleri gündem oldu! MHP'den yanıt

27.02.2021 07:53 | Son Güncelleme:
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Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, önceki akşam katıldığı canlı yayında dikkat çeken sözler sarf etti. Ateşli'nin 'Bahçeli partisini bırakırsa, MHP'nin başına da geçersiniz' sözlerine Perinçek, 'MHP'nin başına geçmek şereftir' açıklamasını yaparken MHP'den de bu ifadeye yanıt geldi.

Doğu Perinçek'in MHP ile ilgili açıklaması gündem yarattı. Önceki akşam Haber Global TV'de canlı yayınlanan "Mesele" programına katılan Vatan Partisi Genel Başkanı Perinçek, hukukçu Gamze Pamuk Ateşli ile girdiği tartışmada ilginç sözler sarf etti.

Program sırasında HDP'nin kapatılmasıyla ilgili Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek ve hukukcu Gamze Pamuk Ateşli arasında sert tartışma çıktı. Karşılıklı atışma sırasında Ateşli'nin "Bahçeli partisini bırakırsa, MHP'nin başına da geçersiniz, çok uygun bir pozisyonunuz var" sözlerine Perinçek'ten çok konuşulacak bir yanıt geldi.

PERİNÇEK: MHP'NİN BAŞINA GEÇMEK ŞEREFTİR

"MHP'nin başına geçmek şereftir" diyen Perinçek, "Ben MHP'nin başına geçmekle tehdit edilmem ki. MHP bugün vatansever bir parti, Türkiye'nin bütünlüğü için çalışıyor. Teröre ve ABD'ye karşı mücadele ediyor. Onun için MHP'nin başında olma bir suç değil. PKK'nın tarafından bakarsanız MHP'yi bir suç örgütü olarak görürsünüz. Bakın hep kendinizi ele veriyorsunuz" ifadelerini kullandı.

MHP'DEN YANIT

Hürriyet'in haberine göre MHP kaynakları, 'MHP' isminin Perinçek ile aynı yerde anılmasının hoş bir şey olmadığını, bu duruma şiddetle karşı olduklarını belirtti.


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Doğu Perinçek MHP

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