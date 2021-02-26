HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Politika
  4. Doğu Perinçek'in sözleri gündem oldu: MHP'nin başına geçmek şereftir

Doğu Perinçek'in sözleri gündem oldu: MHP'nin başına geçmek şereftir

26.02.2021 11:15 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, katıldığı canlı yayında dikkat çeken sözler sarf etti. Ateşli'nin "Bahçeli partisini bırakırsa, MHP'nin başına da geçersiniz" sözlerine Perinçek, "MHP'nin başına geçmek şereftir" yanıtını verdi.

Doğu Perinçek'in MHP ile ilgili açıklaması gündem yarattı. Haber Global TV'de canlı yayınlanan "Mesele" programına katılan Vatan Partisi Genel Başkanı Perinçek, hukukçu Gamze Pamuk Ateşli ile girdiği tartışmada ilginç sözler sarf etti.

Program sırasında HDP'nin kapatılmasıyla ilgili Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek ve hukukcu Gamze Pamuk Ateşli arasında sert tartışma çıktı. Karşılıklı atışma sırasında Ateşli'nin "Bahçeli partisini bırakırsa, MHP'nin başına da geçersiniz, çok uygun bir pozisyonunuz var" sözlerine Perinçek'ten çok konuşulacak bir yanıt geldi.

PERİNÇEK: MHP BUGÜN VATANSEVER BİR PARTİ

"MHP'nin başına geçmek şereftir" diyen Perinçek, "Ben MHP'nin başına geçmekle tehdit edilmem ki. MHP bugün vatansever bir parti, Türkiye'nin bütünlüğü için çalışıyor. Teröre ve ABD'ye karşı mücadele ediyor. Onun için MHP'nin başında olma bir suç değil. PKK'nın tarafından bakarsanız MHP'yi bir suç örgütü olarak görürsünüz. Bakın hep kendinizi ele veriyorsunuz" ifadelerini kullandı.

Doğu Perinçek: Deniz Gezmiş'le Mahir Çayan'ın kulaklarını çektimDoğu Perinçek: Deniz Gezmiş'le Mahir Çayan'ın kulaklarını çektim


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Iğdır'da keşfedildi! 50 milyon tona yakın Iğdır'da keşfedildi! 50 milyon tona yakın
Flaş sözler: Gerekirse Çin'e savaş açarızFlaş sözler: Gerekirse Çin'e savaş açarız
Twitter'da hassas içerik nasıl açılır? Hassas içerik açma ayarlarıTwitter'da hassas içerik nasıl açılır? Hassas içerik açma ayarları
Anahtar Kelimeler:
Doğu Perinçek Vatan Partisi MHP

En Çok Okunan Haberler

Iğdır'da keşfedildi! 50 milyon tona yakın

Iğdır'da keşfedildi! 50 milyon tona yakın

Meteoroloji'den kar uyarısı! Bu bölgelerde oturanlar dikkat

Meteoroloji'den kar uyarısı! Bu bölgelerde oturanlar dikkat

Bir Zamanlar Çukurova'da bir ayrılık daha! Ünlü oyuncu veda etti

Bir Zamanlar Çukurova'da bir ayrılık daha! Ünlü oyuncu veda etti

Mahalle arasında başladı Avrupa'ya açıldı

Mahalle arasında başladı Avrupa'ya açıldı

Doktor kızını öldüren baba: Silah ruhsatı alırken ayrıntılı inceleme yapılmıyor

Doktor kızını öldüren baba: Silah ruhsatı alırken ayrıntılı inceleme yapılmıyor

1 mart öncesi peş peşe duyurdular! İl il alınan yeni kararlar

1 mart öncesi peş peşe duyurdular! İl il alınan yeni kararlar

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Son Dakika: 24 Şubat Türkiye koronavirüs tablosu açıklandı

Son Dakika: 24 Şubat Türkiye koronavirüs tablosu açıklandı

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

İYİ Partili Akalın erken seçim için tarih verdi

İYİ Partili Akalın erken seçim için tarih verdi

Cezaevi isyanında en az 67 ölü!

Cezaevi isyanında en az 67 ölü!

10 il için 15 günlük tam kapanma önerisi gündeme geldi

10 il için 15 günlük tam kapanma önerisi gündeme geldi

Diğer Haberler

Selçuk Özdağ'dan erken seçim çağrısı: Erdoğan ve Bahçeli'ye sesleniyorum, Türkiye'yi bir seçime götürün

Selçuk Özdağ'dan flaş erken seçim çağrısı!

Mustafa Destici'den canlı yayında flaş Doğu Türkistan tepkisi: Gerekirse Çin'e savaş açarız

Flaş sözler: Gerekirse Çin'e savaş açarız

İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'Kanal İstanbul' yanıtı

İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'Kanal İstanbul' yanıtı

Kılıçdaroğlu'ndan flaş açıklama: O faizlerin tamamını sileceğim

Kılıçdaroğlu'ndan flaş açıklama: O faizlerin tamamını sileceğim

Son Dakika: Berat Albayrak geri mi dönüyor? Flaş kabine değişikliği iddiası: 5 bakan değişecek

Berat Albayrak'la ilgili flaş iddia! '5 bakan değişebilir'

Son Dakika: TBMM Başkanı Şentop'tan fezlekelerle ilgili açıklama

Şentop'tan fezlekelerle ilgili flaş açıklama!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.