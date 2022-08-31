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Doğu Perinçek'in sözleri tepki çekti! 'Hz. Muhammed'den çok daha ileri bir noktadayız'

31.08.2022 09:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'in Hz. Muhammed ile ilgili sözleri tepki çekti. Bodrum'da partisinin söyleşisine katılan Doğu Perinçek, kendisi ve partisini Hz. Muhammed ile karşılaştırarak "Hz.Muhammed bir yılda 40 kişiyi buldu, biz hiç olmasa 40 bin kişiyi bulduk. Hz. Muhammed'den çok daha ileri bir noktadayız" dedi.

30 Ağustos Zafer Bayramı kapsamında Bodrum'da Ulusal TV'nin canlı yayınına katılan Doğu Perinçek, Bodrum'daki partililerle "Türkiye Nereye Gidiyor?" söyleşisi gerçekleştirdi. Söyleşide Doğu Perinçek'in Hz. Muhammed ile ilgili sözleri tepki çekti.

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"HZ. MUHAMMED'DEN ÇOK DAHA İLERİ BİR NOKTADAYIZ"

Kendisi ve partisini Hz. Muhammed ile kıyaslayan Perinçek, "Vatan Partisi büyük çözümün partisi. Nasıl Hz. Muhammed Mekke'de tebliğde bulunduğu zaman kaç kişi ona biat etti, Ethem arkadaş. Bir yılda 40 kişiyi buldu, biz hiç olmasa 40 bin kişiyi bulduk. Hz. Muhammed'den çok daha ileri bir noktadayız." dedi.

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SOSYAL MEDYADA TEPKİ ÇEKTİ

Yer alan görüntüde Doğu Perinçek ve Ethem Sancak'ın bu sözlerin ardından kahkaha atarak güldüğü görüldü. Perinçek'in sözlerini alkışlayan partililer de bu sözlere kahkahalarla güldü. O anların görüntüsü sosyal medyada büyük tepki çekti.

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Anahtar Kelimeler:
Doğu Perinçek Vatan Partisi Hz. Muhammed
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