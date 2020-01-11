Doğu Perinçek: "Tasarrufla üretim ekonomimizi inşa edeceğiz"

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Türkiye'nin tasarruf etmesi gereken bir dönemden geçtiğini belirterek, "Tasarruf oranımızı yüzde 25'e çıkaracağız. Yani ürettiğimizin dörtte birini tasarruf edeceğiz ve o tasarrufu yatırarak fabrika açacağız, iş yeri açacağız, tarımımızı, küçük esnafımızı ve sanayimizi destekleyeceğiz." dedi.

Perinçek, partisince, Düzce Üniversitesi Teknopark Konferans Salonu'nda düzenlenen "Düzce Üretim Devrimi Kurultayı"nda yaptığı konuşmada, Türkiye'nin önündeki hiç söylenmeyen en temel meselenin tasarruf olduğunu belirtti.

Perinçek, "Tasarrufu artırmak zorundayız. Bir üretim ekonomisi kuracağız diyoruz. Üretim ekonomisi yatırımla kurulur. Yatırım ise kaynakla olur. İki kaynak var. Ya ürettiklerimizden yarattığımız kaynaklar yani milli kaynaklar ya da dış kaynaklar, her ikisi de değerlendirilebilir. Dış kaynakları reddetmiyoruz ama kaynağın, kendi ekonomimizin geliştirilmesine hizmet eden şartlarda olması lazım." diye konuştu.

Tasarruf oranının yüzde 13'e kadar düştüğüne değinen Perinçek, şunları söyledi: