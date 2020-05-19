Doğu Perinçek'ten canlı yayındaki Atatürk örneği tartışma yarattı! (Atatürk askerlikten istifa etti mi?)

Vatan Partisi lideri Doğu Perinçek, canlı yayında Tümamiral Cihat Yaycı'nın istifasını eleştirirken, Atatürk'ten örnek verdi. Ancak Perinçek'in verdiği örnek tartışmalara neden oldu. Perinçek, "İstifa askerlik geleneklerimize uygun değildir. Mustafa Kemal Atatürk savaşta istifa etti mi?" dedi. Ancak Atatürk, 9 Temmuz 1919 günü askerlikten istifa etmişti. O istifa mektubu hala müzede sergileniyor...

Habertürk'ten Didem Arslan Yılmaz'ın programına konuk olan Perinçek, Tümamiral Cihat Yaycı'nın istifasını değerlendirdi. Askerlikte istifanın olmaması gerektiğini ifade eden Perinçek, Mustafa Kemal Atatürk'ten örnek vererek, "Mustafa Kemal Atatürk istifa etti mi, istifa etseydi Atatürk olamazdı zaten" dedi.

Doğu Perinçek, "Savaşta istifa olmaz. Doğu Akdeniz'de ve Kıbrıs'ta donanmamıza karşı tatbikatlar yapıyorlar, namlularını Türkiye'ye çevirmişler. Bu savaş tehdidi koşullarında istifa olmaz. Turgutreis Gemisi'ndeki Bahriyeli Recep istifa edebiliyor mu? Herhangi bir askerimiz istifa edebiliyor mu? Komutanların da istifa etmeleri bizim askerlik geleneklerimize hiçbir şekilde uygun değildir" ifadelerini kullandı.