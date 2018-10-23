HABER

Doğu Perinçek'ten Cemal Kaşıkçı iddiası: Cesedi kuyuda bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.10.2018 04:12 | Son Güncelleme

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, “Yetkililer Kaşıkçı'nın cesedini Suudi Konsolosunun evinin kuyusunda buldu” dedi.

Doğu Perinçek'ten Cemal Kaşıkçı iddiası: Cesedi kuyuda bulundu

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Ulusal Kanal canlı yayınında gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

"ERDOĞAN BUNU AÇIKLAYACAK"

Perinçek, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili çarpıcı bir bilgi paylaştı. Perinçek, "Türk devletinin güvenlik görevlileri konsoloslukta yaptıkları aramada bahçedeki kuyuda cesedin bazı parçalarını çıkardılar. Sanıyorum Erdoğan yarın (bugün) bunu açıklayacak" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugünkü AK Parti grup toplantısında Cemal Kaşıkçı olayına ilişkin açıklamalar yapması bekleniyor. Erdoğan son olarak "Salı günü açıklama yapacağım" demişti.

suudi-gazeteci-cemal-kasikci-nin-son-goruntusu-ortaya-cikti-4-728x410

PARTNERBu şekilde tüketmeyin! Ölüme sebep oluyorlarBu şekilde tüketmeyin! Ölüme sebep oluyorlar
Maltepe'de öğrenci yurdunda sır ölüm!Maltepe'de öğrenci yurdunda sır ölüm!
Yurdun 11. katından düşen öğrenci hayatını kaybettiYurdun 11. katından düşen öğrenci hayatını kaybetti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Doğu Perinçek Cemal Kaşıkçı Suudi Arabistan kuyu

En Çok Okunan Haberler

Can Kırıkları'nın Zeynep'i Funda Eryiğit tecavüz sahnesiyle ilgili konuştu

Can Kırıkları'nın Zeynep'i Funda Eryiğit tecavüz sahnesiyle ilgili konuştu

Çok önemli uyarı! Herkesi ilgilendiriyor: Bomba gibi patlayabilir

Çok önemli uyarı! Herkesi ilgilendiriyor: Bomba gibi patlayabilir

İstanbul Kadıköy'de dehşet! Önüne geleni bıçakladı: Yaralılar var

İstanbul Kadıköy'de dehşet! Önüne geleni bıçakladı: Yaralılar var

Kütahya'da korkunç olay! Karısını başka adamla yakalayınca dehşet saçtı

Kütahya'da korkunç olay! Karısını başka adamla yakalayınca dehşet saçtı

Diriliş Ertuğrul'un yapımcısından 'Diriliş Osman' açıklaması! Burak Özçivit oynayacak mı?

Diriliş Ertuğrul'un yapımcısından 'Diriliş Osman' açıklaması! Burak Özçivit oynayacak mı?

Manavda kasiyerlik yapan çalışan 9 yıl boyunca kasadan para çalmış

Manavda kasiyerlik yapan çalışan 9 yıl boyunca kasadan para çalmış

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Maltepe'de öğrenci yurdunda sır ölüm!

Maltepe'de öğrenci yurdunda sır ölüm!

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bahçeli ile atacağımız adımlar var

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bahçeli ile atacağımız adımlar var

Fatih Altaylı'ya "hakaret ve tehdit" suçlamasıyla iddianame

Fatih Altaylı'ya "hakaret ve tehdit" suçlamasıyla iddianame

Cemal Kaşıkçı cinayetinde yeni görüntüler! 1 gün sonra deliller yok edilmiş

Cemal Kaşıkçı cinayetinde yeni görüntüler! 1 gün sonra deliller yok edilmiş

İstanbul Kadıköy'de dehşet! Önüne geleni bıçakladı: Yaralılar var

İstanbul Kadıköy'de dehşet! Önüne geleni bıçakladı: Yaralılar var

Çok önemli uyarı! Herkesi ilgilendiriyor: Bomba gibi patlayabilir

Çok önemli uyarı! Herkesi ilgilendiriyor: Bomba gibi patlayabilir

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.