Doğu Perinçek'ten Cemal Kaşıkçı iddiası: Cesedi kuyuda bulundu

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Ulusal Kanal canlı yayınında gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

"ERDOĞAN BUNU AÇIKLAYACAK"

Perinçek, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili çarpıcı bir bilgi paylaştı. Perinçek, "Türk devletinin güvenlik görevlileri konsoloslukta yaptıkları aramada bahçedeki kuyuda cesedin bazı parçalarını çıkardılar. Sanıyorum Erdoğan yarın (bugün) bunu açıklayacak" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugünkü AK Parti grup toplantısında Cemal Kaşıkçı olayına ilişkin açıklamalar yapması bekleniyor. Erdoğan son olarak "Salı günü açıklama yapacağım" demişti.





