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Doğu Perinçek'ten 'Dönek misiniz?' sorusuna yanıt

18.03.2021 20:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Armağan Çağlayan'ın sorularını yanıtladı. Perinçek, "Tırnak içinde soruyorum. Dönek misiniz?" sorusuna "Ben bilimsel sosyalistim. Dönek diyenlerin hepsi dönek. Dönek oğlu dönek onlar hem de. Hepsi dönek oğlu dönek onları söyleyenlerin. O suçladıkları adam 15 yıl, 5 kuşakla hapis yatmış bir adam" diyerek yanıt verdi.

Doğu Perinçek'ten 'Dönek misiniz?' sorusuna yanıt

Armağan Çağlayan'ın YouTube sayfasında yayınlanan 'Gör Beni' programının bu haftaki konuğu Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek oldu. Perinçek, Armağan Çağlayan'ın ''Hakkında en çok tezvirat yapılan insanlardan bir tanesisiniz. Son dönemde sizi ‘dönek olmakla’ suçluyorlar. Tırnak içinde soruyorum. Ne diyorsunuz bu konuda? Dönek misiniz?'' sorusuna şu yanıtı verdi:

''Ben bilimsel sosyalistim. Dönek diyenlerin hepsi dönek. Dönek oğlu dönek onlar hem de. Hepsi dönek oğlu dönek onları söyleyenlerin. O suçladıkları adam 15 yıl, 5 kuşakla hapis yatmış bir adam. Bunların hepsi dönmüş adamlar… Daha 12 Mart’tan sonra dönmüş adamlar. Ben 12 Mart, 12 Eylül, 1990, 98, 2008, Türkiye’de 5 kuşakla CIA’nın, sistemin hapishanelerinde yatan tek adamım. Bunun karşısında 4 kuşakla yatan da yok. 3 kuşakla yatan da bizim partide bazı arkadaşlarımız var. Onun için bunların hepsi dönek oğlu dönektir, sistemin adamlarıdır. Bunlar Amerika ile birlikte, CIA’nın tezgahlarında Vatan Partisi’ne ve Doğu Perinçek’e Amerika’nın ve Atlantik sisteminin adamları olarak, görev yapan adamlardır.''

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Perinçek, ''Sizin partiniz en büyük düşmanı Amerika olarak mı görüyor?'' sorusu karşısında ise, ''Her durumda başka. Örneğin İstiklal Savaşı'ndayız düşman kim? İngiltere, Fransa. Ondan evvel Cihan Harbindeyiz düşman kim? İngiltere, Fransa, Çarlık Rusya'sı. Ama Çarlık Rusya'sında devrim oluyor, Ekim Devrimi oluyor. Düşman olan Rusya, Sovyet Rusya olarak yanımızda oluyor. Yani düşman kavramı ebedi olarak saptanan sabit bir kavram değil. Bu kavram mevcut durumlara göre değişiyor. 'Bizim programımızın önünü kesen harami kim?' sorusuna yanıt verdikten sonra düşmanı belirliyoruz. Şu anda Türkiye'nin vatan bütünlüğü ve terörü temizlemesinin önünde olan ve aynı şekilde ülkenin üretim ekonomisini kurmasının karşısında olan güç ABD-İsrail eksenli... Onun için onlar sizin deyiminizle düşman olan ülkeler'' ifadelerini kullandı.

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Doğu Perinçek Armağan Çağlayan

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