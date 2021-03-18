Doğu Perinçek'ten 'Dönek misiniz?' sorusuna yanıt

Armağan Çağlayan'ın YouTube sayfasında yayınlanan 'Gör Beni' programının bu haftaki konuğu Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek oldu. Perinçek, Armağan Çağlayan'ın ''Hakkında en çok tezvirat yapılan insanlardan bir tanesisiniz. Son dönemde sizi ‘dönek olmakla’ suçluyorlar. Tırnak içinde soruyorum. Ne diyorsunuz bu konuda? Dönek misiniz?'' sorusuna şu yanıtı verdi:

''Ben bilimsel sosyalistim. Dönek diyenlerin hepsi dönek. Dönek oğlu dönek onlar hem de. Hepsi dönek oğlu dönek onları söyleyenlerin. O suçladıkları adam 15 yıl, 5 kuşakla hapis yatmış bir adam. Bunların hepsi dönmüş adamlar… Daha 12 Mart’tan sonra dönmüş adamlar. Ben 12 Mart, 12 Eylül, 1990, 98, 2008, Türkiye’de 5 kuşakla CIA’nın, sistemin hapishanelerinde yatan tek adamım. Bunun karşısında 4 kuşakla yatan da yok. 3 kuşakla yatan da bizim partide bazı arkadaşlarımız var. Onun için bunların hepsi dönek oğlu dönektir, sistemin adamlarıdır. Bunlar Amerika ile birlikte, CIA’nın tezgahlarında Vatan Partisi’ne ve Doğu Perinçek’e Amerika’nın ve Atlantik sisteminin adamları olarak, görev yapan adamlardır.''