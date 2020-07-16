Doğu Perinçek'ten olay yaratan iddia: Emniyet 15 Temmuz gecesi SMS gönderdi

Vatan Partisi Genel Başkanı Perinçek, Habertürk’te yayınlanan 15 Temmuz özel programında o gün yaşananlara ilişkin dikkat çeken bir açıklama yaptı. “Şimdi size hiçbir yerde yayınlanmamış bir bilgi vereceğim” diyerek söze başlayan Perinçek, “Darbe başladığı zaman Emniyet Genel Müdürlüğünde emniyet teşkilatımızın yöneticileri toplandı. Bütün polis teşkilatına şu mesajını geçti: Türk Silahlı Kuvvetleri darbe yapmıştır, polis askere karşı koymaz. Evet, aynen böyle…” sözlerini kullandı. PERİNÇEK'İN SÖZLERİ TARTIŞMALARA NEDEN OLDU Bu sözler programda tartışmalara neden oldu. Canlı yayına birçok emniyet müdürleri ve valilerin mesaj gönderdiği belirtilince Perinçek, “Bütün polis telefonlara gelen mesajı söylüyorum size. Emniyet Genel Müdürlüğünden polis şefleri toplandılar, hiç kimse beni tekzip edemez. Bir tane analiz yaptılar, Türk Silahlı Kuvvetleri harekete geçti, iktidara el koyuyor, bundan evvel olduğu gibi, polis Türk ordusuyla çarpışmaz” diye konuştu. PERİNÇEK: MESAJI FETÖ'CÜ POLİSLER GÖNDERMEDİ Program sunucusu Veyis Ateş mesajı gönderen kişilerin FETÖ’cü polisler olup olmadığını sorunca Perinçek, “Hayır FETÖ’cü polisler değil. Buradan söylüyorum beni İçişleri Bakanı yalanlasın. Ben size gerçek bilgiyi veriyorum. Polise o zaman mesaj geçti” yanıtını verdi.

ALTINOK: PERİNÇEK YALAN SÖYLÜYOR Programda diyalog şöyle gelişti: Programın bir diğer sunucusu Mehmet Akif Ersoy: “Bana da emniyet müdürleri mesaj atmışlar. Böyle bir mesaj gelmedi, bu doğru değil” Veyis Ateş: “Mustafa Çalışkan mesaj attı, böyle bir mesajın gelmediğini söylüyor.

Perinçek: “Siz ona inanın, bana inanmayın. Ben size doğruyu söylüyorum. Tabii ki polis yöneticileri kalkıp da bize böyle bir mesaj gelmedi diyecekler.”

Veyis Ateş: “Selami Altınok, Doğu Perinçek yalan söylüyor diyor.”

Perinçek: “O yalan söylüyor. Ben gözümle gördüm. Peki inanmayın siz.” PROGRAMA CELALETTİN LEKESİZ KATILDI Bu tartışma sonrası programa dönemin Emniyet Genel Müdürü Celalettin Lekesiz katıldı. Lekesiz şunları söyledi: “Sayın Bakan Efkan Ala uçaktaydı. Kendisine ulaşılamadı. Sayın Cumhurbaşkanına ve Sayın Başbakana ulaşılamadı. Saat 10’da Emniyet Genel Müdürlüğünde arkadaşları topladım, bir araya geldik. O zamanki ifadeyle, darbe girişiminin paralel çetenin darbe girişimi olduğu beyan edildi tarafımdan arkadaşlarımıza. Hiçbir vakit kaybetmeksizin, derhal 81 ilde darbeci askerlere silahlı mücadelede bulunulması talimatı verildi.”