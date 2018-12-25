Doğu Perinçek'ten sanatçılara 'dokunulmazlık' önerisi

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, sanatçılar Metin Akpınar ve Müjdat Gezen'e yönelik soruşturma süreciyle ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

“Her milletin büyük aydınları vardır. Her milletin büyük sanatçıları vardır. Türk Milleti’ninde aydınları, sanatçıları var. Bu aydınların, sanatçıların dokunulmazlıkları var. Yalnız milletvekilliği dokunulmazlığı olmaz. Anayasamızda milletvekili dokunulmazlığı düzenlenmiştir. Milletvekillerimizin siyasi faaliyetlerinde özgür olmaları içindir. Bu dokunuzmazlık bizim Anayasa Geleneğimizin bir ürünüdür. Aynı zamanda bizim aydınlarımızında sanatçılarımızında bir dokunulmazlığı olması gerekir. Onlara dokunulduğu zaman bir anlamda Türkiye’nin geleceğine dokunulmuş olur.

Onlar rahat olmalı, onlar serbest olmalı. Onlar sanatlarını serbestçe yapmalı. Çünkü onlar Namık Kemal geleneğinin, Orhan Kemal geleneğinin, Nazım Hikmet geleneğinin, büyük sanat geleneklerimizin bugünkü temsilcileridir. O bakımından sayın Müjdat Gezen ve aynı zamanda sayın Metin Akpınar ilgili bu soruşturmayı bizim sanatçılarımızın ve aydınlarımızın dokunulmazlığına karşı bir müdahale olarak değerlendiriyoruz. Bırakalım özgürce insanlar dilekdiklerini söylesinler. Söylemeleri Türkiye’nin geleceği açısından yararınadır. O bakımdan bu soruşturmayı hukuka uygun bulmuyoruz. Zor dönemden geçiyoruz, zor dönemde insanlar kendi önerilerini, çözümlerini, özlemlerini serbestçe ifade etmeli.”