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Doğu Perinçek'ten sanatçılara 'dokunulmazlık' önerisi

POLİTİKA HABERLERİ  | 25.12.2018 14:10 | Son Güncelleme

Vatan Partisi lideri Doğu Perinçek, Metin Akpınar ve Müjdat Gezen soruşturmasına ilişkin yaptığı açıklamada, 'Türk Milleti’ninde aydınları, sanatçıları var. Bu aydınların, sanatçıların dokunulmazlıkları var. Yalnız milletvekilliği dokunulmazlığı olmaz' ifadelerini kullandı.

Doğu Perinçek'ten sanatçılara 'dokunulmazlık' önerisi

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, sanatçılar Metin Akpınar ve Müjdat Gezen'e yönelik soruşturma süreciyle ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

“Her milletin büyük aydınları vardır. Her milletin büyük sanatçıları vardır. Türk Milleti’ninde aydınları, sanatçıları var. Bu aydınların, sanatçıların dokunulmazlıkları var. Yalnız milletvekilliği dokunulmazlığı olmaz. Anayasamızda milletvekili dokunulmazlığı düzenlenmiştir. Milletvekillerimizin siyasi faaliyetlerinde özgür olmaları içindir. Bu dokunuzmazlık bizim Anayasa Geleneğimizin bir ürünüdür. Aynı zamanda bizim aydınlarımızında sanatçılarımızında bir dokunulmazlığı olması gerekir. Onlara dokunulduğu zaman bir anlamda Türkiye’nin geleceğine dokunulmuş olur.

Onlar rahat olmalı, onlar serbest olmalı. Onlar sanatlarını serbestçe yapmalı. Çünkü onlar Namık Kemal geleneğinin, Orhan Kemal geleneğinin, Nazım Hikmet geleneğinin, büyük sanat geleneklerimizin bugünkü temsilcileridir. O bakımından sayın Müjdat Gezen ve aynı zamanda sayın Metin Akpınar ilgili bu soruşturmayı bizim sanatçılarımızın ve aydınlarımızın dokunulmazlığına karşı bir müdahale olarak değerlendiriyoruz. Bırakalım özgürce insanlar dilekdiklerini söylesinler. Söylemeleri Türkiye’nin geleceği açısından yararınadır. O bakımdan bu soruşturmayı hukuka uygun bulmuyoruz. Zor dönemden geçiyoruz, zor dönemde insanlar kendi önerilerini, çözümlerini, özlemlerini serbestçe ifade etmeli.”

AKPINAR'IN RUSYA İLE İLGİLİ SÖZLERİ

“Biz fikir sahibiyiz. Sayın Metin Akpınar’ın konuşmasında, ‘Rusya’ya dostluk gösteren geçmişte iktidarların nasıl başına işler geldiği’ konusunda bir nevi uyarı var. İhtar var. Bu bugünkü Türkiye’nin konumuna hiç uygun bir görüş değil. Türkiye bugün ABD’nin denetimi altında kaldığı zaman hem borç batağında batar. Hemde bölünme tehditleriyle ‘Mavi Vatan’ının bölünme tehditleriyle karşı karşıya gelir. O bakımdan, sayın Metin Akpınar’ın, ‘Rusya ile dostluk kuranın başına bela gelir’, şeklinde ki görüşlerini hiç bir şekilde paylaşmıyoruz.

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