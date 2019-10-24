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Doğu Perinçek'ten Soçi mütabakatına ilişkin flaş açıklama

POLİTİKA HABERLERİ  | 24.10.2019 15:30 | Son Güncelleme

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, "Soçi mutabakatı, PKK terör örgütünü Amerika ile birlikte sınırımızdan 32 kilometre aşağıya sürmektedir. Süpürülen PKK'nın bitirilmesi, Türkiye'nin hedefi olmalıdır. Türkiye tarihi bir fırsat ele geçirdi, PKK'nın kökünü kazımak ve Kandil'e beyaz bayrak çektirmek için." dedi.

Doğu Perinçek'ten Soçi mütabakatına ilişkin flaş açıklama

Perinçek, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, bu mutabakatın, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK), Türkiye'nin, hükümetin ve Türk milletinin başarısının uluslararası alanda kabul edilmesi olduğunu söyledi.

Mutabakatın açtığı yolun tarihi önemde olduğunu belirten Perinçek, Türkiye'nin harekatlarının Suriye'nin bütünlüğüne hizmet ettiğini vurguladı.

Türkiye, Rusya ve Suriye'nin iş birliğinin resmileşmiş olduğunu anlatan Perinçek, Suriye'de federasyon ve özerkliğe set çekildiğini ifade etti.

Perinçek, Soçi mutabakatına göre, Rusya'nın Adana Anlaşması'nın uygulamasını kolaylaştıracak bir işlev üstlendiğini belirtti.

Türkiye, Rusya ve Suriye'nin bir güvenlik bölgesini oluşturduğuna dikkati çeken Perinçek, "Eskiden Amerika'nın öngördüğü bir güvenli bölge vardı. Şimdi Amerika'nın olmadığı, etkisinin bulunmadığı, terör örgütleriyle birlikte aşağıya süpürüldüğü bir güvenli bölge oluşturulmaktadır." diye konuştu.

Rusya'nın yanında Türkiye'nin Suriye ile bir askeri iş birliğinin açıkça mutabakat metnine geçirilmiş olduğunu vurgulayan Perinçek, "Mutabakat, PKK terör örgütünü Amerika ile birlikte sınırımızdan 32 kilometre aşağıya sürmektedir. Ama bu Türkiye'nin milli hedefleri bakımından yetersizdir. Süpürülen PKK'nın bitirilmesi, Türkiye'nin hedefi olmalıdır. Türkiye tarihi bir fırsat ele geçirdi, PKK'nın kökünü kazımak ve Kandil'e beyaz bayrak çektirmek için." dedi.

"BATI ASYA'DA TERÖRÜN CANINA OKUYACAK BİR BERABERLİKTİR"

Türkiye, Suriye, Irak, Rusya ve İran arasında bir beraberlik oluştuğunu ifade eden Perinçek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu, Batı Asya'da terörün canına okuyacak bir beraberliktir. Şimdi Türkiye bu beraberliği seferber ederek, bu beraberlikte oynadığı tayin edici rolü değerlendirerek Suriye ve bölge ülkeleriyle birlikte PKK'yı bitirecek sürece yön vermelidir, önderlik etmelidir. Önümüzdeki tarihi fırsat budur. Yoksa 32 kilometre aşağıya atmak PKK'yı, kesin bir sonuç, zafer değildir, başarıdır. Elimize geçen fırsatı değerlendirmeliyiz. Bir altın tepside fırsat Türkiye'nin önüne gelmiştir. Türkiye'nin cesaretle ve geçmişten kalan birtakım güvensizlikleri aşarak Suriye, İran, Rusya, Irak ile iş birliği yapması bu fırsatı değerlendirmenin öncelikli şartıdır."

Türkiye-Suriye ve Türkiye-Rusya iş birliğini bozmak için yoğun bir kara propagandanın söz konusu olduğunun altını çizen Doğu Perinçek, şunları kaydetti:

"Bu fitne ve fesata Türkiye'nin hiçbir şekilde itibar etmemesi gereken bir sürece girmiş bulunuyoruz. Bugün Türkiye için en önemli şey, Suriye ve Rusya dostluğudur. Bu mutabakatla zaten bu dostluklar perçinlenmiştir. Bu dostluklar bölgemize barış, huzur getirecek olan, Türkiye'nin devlet egemenliğini, toprak bütünlüğünü, Suriye'nin de siyasi birliğini ve toprak bütünlüğünü güvence altına alacak olan dostluklardır. Önümüzdeki dönem Suriye, Rusya, Irak, İran dostluğuna Türkiye'nin toz kondurmaması, karşılıklı güveni sağlamlaştıran, geliştiren siyaset izlemesi, ülkemizin ve milletimizin geleceği bakımından belirleyici olan tavırdır."

(AA)

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