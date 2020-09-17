HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Doğu Perinçek'ten 'Teröristbaşı Öcalan'ın çiçeğini kabul ettiğinize pişman mısınız' sorusuna yanıt

Doğu Perinçek'ten 'Teröristbaşı Öcalan'ın çiçeğini kabul ettiğinize pişman mısınız' sorusuna yanıt

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.09.2020 21:03 | Son Güncelleme

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, "Teröristbaşı Öcalan'ın çiçeğini kabul ettiğinize pişman mısınız" sorusuna "7 milyar insan tweet de atsa o çiçeği yine alırdım" yanıtını verdi.

Doğu Perinçek'ten 'Teröristbaşı Öcalan'ın çiçeğini kabul ettiğinize pişman mısınız' sorusuna yanıt

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Haber Global'de Jülide Ateş'in sunduğu 40 programında soruları yanıtladı.

"BEN O ÇİÇEĞİ YİNE ALIRDIM"

Doğu Perinçek, "Öcalan'ın çiçeğini kabul ettiğinize pişman mısınız?" sorusuna şu yanıtı verdi:

"Ben karakterli biriyim böyle şeylerden korkmam. Aleyhimde 7 milyar kişi tweet de atsa ben o yine çiçeği alırdım. Yaptığım iş benim karakterim. Korkmam. O fotoğrafları Lübnan'da PKK çekip MİT'e verdi."

Perinçek, "Öcalan, Perinçek'in başkanı olduğu partide siyaset yaptı mı?" sorusuna ise şu yanıtı verdi:

"Hiçbir zaman üye olmadı. 89-90 döneminde söyleşiler sırasında gördüm. O öğrenciyken bizim 12 Mart darbesine karşı çıkardığımız gizli Şafak Gazetesi vardı. Gizli olarak dağıtıyorduk. Bu gazetede onun eline geçmiş ve yakalanmış. Bir süre kısa süre hapiste yattı."

ocalan-perincek

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Tepki toplayan parti sonrası skandal sözler: Abartıldığı kadar vaka yok! Tepki toplayan parti sonrası skandal sözler: Abartıldığı kadar vaka yok!
'Minnoşlar' filmi nedeniyle Netflix abonelik iptallerinde patlama'Minnoşlar' filmi nedeniyle Netflix abonelik iptallerinde patlama
ÖTV sonrası ikinci el araba piyasasının durumuÖTV sonrası ikinci el araba piyasasının durumu
En Çok Okunan Haberler
Mehmet Şef’in kızı sosyal medyayı salladı
Mehmet Şef’in kızı sosyal medyayı salladı
Şoke eden görüntü! Karnından çıkanlar doktorları bile şaşırttı
Şoke eden görüntü! Karnından çıkanlar doktorları bile şaşırttı
Aleyna Çakır’ın babası yere yığıldı! Tüyleri diken diken eden anlar
Aleyna Çakır’ın babası yere yığıldı! Tüyleri diken diken eden anlar
Bakan Kurum duyurdu! LPG'li araçlarla ilgili yeni karar
Bakan Kurum duyurdu! LPG'li araçlarla ilgili yeni karar
Bakan Koca'dan DSÖ'ye 'aşı' mesajı
Bakan Koca'dan DSÖ'ye 'aşı' mesajı
Şoke eden olay! Genç kız erkek arkadaşını bıçaklayıp...
Şoke eden olay! Genç kız erkek arkadaşını bıçaklayıp...
İlginizi Çekebilir
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Ceyhan ve Çilingiroğlu birbirine girdi: Seni adam yerine koyup...
Ceyhan ve Çilingiroğlu birbirine girdi: Seni adam yerine koyup...
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
Aleyna Çakır olayında son durum nedir?
Aleyna Çakır olayında son durum nedir?
Sosyal medyada yayılan video olay oldu: Irkçı kadın tutuklansın
Sosyal medyada yayılan video olay oldu: Irkçı kadın tutuklansın
Diğer Haberler
Hatay'da zincirleme kaza: 1 asteğmen hayatını kaybetti, 6 yaralı
Hatay'da zincirleme kaza: 1 asteğmen hayatını kaybetti, 6 yaralı
Bir günde aynı noktada 6 kez yangın çıktı
Bir günde aynı noktada 6 yangın
İstanbul'daki tüm toplu taşıma otobüsleri İETT çatısı altında birleşiyor
İstanbul'da toplu taşımada önemli karar!
Karabük Valisi Gürel: Vaka sayımız düşüş eğiliminde
Karabük Valisi Gürel: Vaka sayımız düşüş eğiliminde
'Minnoşlar' filmi nedeniyle Netflix abonelik iptallerinde patlama yaşandı
'Minnoşlar' filmi nedeniyle Netflix abonelik iptallerinde patlama
Dışişleri Bakanlığı'ndan Avrupa Parlamentosu'na tepki: Birçok yönüyle kabul edilemez
Dışişleri Bakanlığı'ndan AP'ye tepki: Birçok yönüyle kabul edilemez
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.