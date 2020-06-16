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  4. Doğu Perinçek teröristbaşı Abdullah Öcalan ile çekilen fotoğrafını böyle savundu

Doğu Perinçek teröristbaşı Abdullah Öcalan ile çekilen fotoğrafını böyle savundu

POLİTİKA HABERLERİ  | 16.06.2020 10:43 | Son Güncelleme

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, 90'lı yılların başında bölücü terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan'ın kendisine çiçek verdiği fotoğrafla ilgili "Bana gelincik toplayıp verdi, ne yapsaydım" dedi.

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Habertürk'te Didem Arslan Yılmaz'ın programına konuk oldu.

Perinçek'in gündeme dair açıklamalarda bulunduğu sırada konu, teröristbaşı Abdullah Öcalan'ı PKK kampında yaptığı ziyaretlerde Öcalan'ın kendisine çiçek vermesine yönelik yapılan eleştirilere geldi.

Konunun açılması üzerine PKK kampında Öcalan ile olan fotoğrafına dair yorum yapan Perinçek, kendini savundu.

"NE YAPSAYDIM?''

Eleştirilere tepki gösteren Perinçek, "Ben oraya gittim ve bana tarladan gelincik toplayıp verdi. Ne yapsaydım?" ifadelerini kullandı. Salim Şen ise bu sözlere "Gelincik toplamadı, siz birlikte teröristlerin oluşturduğu bir kıtayı teftiş ettiniz" diyerek karşılık verdi.

Bunun üzerine Perinçek, "Benim ne yaptığım meydanda" derken Şen, "Evet meydanda, sorun burada zaten meydanda" ifadesini kullandı.

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DOĞU PERİNÇEK'İN TERÖRİSTBAŞI ABDULLAH ÖCALAN ZİYARETİ

Perinçek'in teröristbaşı Abdullah Öcalan'ı ziyaretiyle ilgili Vatan Partisi'nin internet sitesinde ise şu ifadeler yer alıyor "Perinçek, 1989 Ekim ayında ve 1991 Nisan ayında Abdullah Öcalan ile iki kez görüştü. Perinçek, o zaman Vatan Partisi Genel Başkanı değil, 2000'e Doğru dergisinin Genel Yayın Yönetmeni idi. Türkiye'nin hemen hemen bütün önde gelen gazetecileri, Güneri Cıvaoğlu, Fatih Altaylı, Hasan Cemal, Mehmet Ali Birand, Cengiz Çandar ve diğerleri de, Apo ile görüşmeler yaptılar. En son MİT Müsteşarı Emre Taner'in Apo ile görüşmesi basına yansıdı"

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