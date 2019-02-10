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Doğu Perinçek: "Türkiye’nin içinde bulunduğu durumun çözümü var"

POLİTİKA HABERLERİ  | 10.02.2019 16:48 | Son Güncelleme

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Kayseri’de düzenlenen ’Ekonomik Kriz ve Çözüm Kurultayı’nda Türkiye’nin içinde bulunduğu durumun çözümünün olduğunu ifade ederek, "Türkiye’nin çözümü var Hızır geliyor.

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Kayseri’de düzenlenen ’Ekonomik Kriz ve Çözüm Kurultayı’nda Türkiye’nin içinde bulunduğu durumun çözümünün olduğunu ifade ederek, "Türkiye’nin çözümü var Hızır geliyor. Böyle seyretmeyeceğiz. Sandıktan üretici ve üretimi çıkaracağız. Türkiye’nin geleceğine el koyacağız" dedi.
Kayseri Öğretmen Evi’nde düzenlenen ’Ekonomik Kriz ve Çözüm Kurultayı’nda konuşan Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, "Türkiye’yi kimse bölemez. Türkiye borç batağında batmaz. Artık Hızır olma zamanıdır" diye konuştu.
1980’li yıllarda Türkiye’nin üreticilerinin kambur ilan edildiğini söyleyen Perinçek, "Borçlanma ekonomisi getirildi. Köylüyü kambur ilan ettiler. Köylü efendiydi kambur oldu. Sanayici de kambur ilan edildi. Bugün Türkiye’ye ABD pamukları, Yunan pamukları geliyor. Hepsine baktığımızda dışarıdan alıyorsunuz. Türkiye ekonomisi çıkmaza girdi. Yılda 60 milyar dolar açığımız var. Bir eve haciz geldiğinde eşyalara el konur sonra arsaya el konur Türkiye bu durumda. Üretici baş tacı edilirse bu çıkmazdan çıkılır. Türkiye’nin üretimini artıran her siyaset doğrudur. Bir ekonominin ilerlemesi için üreticinin üretmesi lazım. İran’da mazot 40 kuruş. Vergi ile getirsek çiftçiye 2 TL’den versek tarım şahlanır. Biz bunu İranlılar ile konuşuyoruz. İran dostu bir hükümet olsun siz de tarımınızı geliştirin diyorlar" şeklinde konuştu.
Perinçek, "Kendimiz üretirsek zamanla daha düşük maliyetle üretiriz" diyerek şunları söyledi:
"Ucuz verse bile kendi üretimini destekleyeceksin. Dışarıdan et, buğday, pamuk almayacaksın. Komşularla ekonomik ilişkileri geliştireceğiz. Çin ve Rusya en büyük ticari ortağımız. Bize borçlanma ekonomisini dayatan ABD’nin Atlantik sisteminin içinde Türkiye’ye yer yok. Türkiye bunu yeni yeni anlamaya başladı. Türk milleti artık Hızır’ı çağırmaya başlamış. Türkiye’nin önünde çok büyük bir karar var. Türkiye büyük bir çözümün eşliğinde. Tek bir seçenek var ve üretici baş tacı yapacak. Buradan zorluklar paylaşarak el birliği ile çıkacağız. Türkiye tek başına bir partinin yönetimiyle değil milli birlik ile yönetilen bir hükümet ile çıkar. İşçi, çiftçi ve sanayicisi bu zorlukları paylaşacak. Öyle çözümler üreteceğiz ki çark dönecek. İşçi ve sanayicinin menfaatleri birleştirilecek. Olağanüstü çözümler üretmek zorundayız. Bir üretim devrimi olmalı. Elimizdeki kaynaklar Türkiye’nin ihtiyacına göre kullanılacak. Türkiye’nin çözümü var Hızır geliyor. Böyle seyretmeyeceğiz. Sandıktan üretici ve üretimi çıkaracağız. Türkiye’nin geleceğine el koyacağız."

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