Doğu Perinçek'ten Macron'a mektup

"Soykırım kavramı, hukuki bir kavramdır, günlük dilimizdeki kırım, katliam, karşılıklı kırım gibi kavramlardan farklıdır. Soykırım suçunun varlığına, yetkili mahkeme karar verir. Soykırım hükmünde bulunmaya bırakalım cumhurbaşkanlarını, parlamentoları ve hükümetleri, herhangi bir mahkeme bile yetkili değildir. BM 1948 Soykırım Sözleşmesi'ne göre ancak suçun işlendiği ülkenin mahkemesi veya yetkili Uluslararası Ceza Mahkemesi, soykırım suçunun işlendiğine hükmedebilir. Macron, mahkemenin yetkisini gasbedemez."

Macron'un soykırıma hükmetme yetkisinin bulunmadığının, soykırımın, bir hukuk kavramı ve bir suç tanımı olduğunun altını çizen Perinçek, mektubunda şunları kaydetti:

Soykırım suçunu, hükümetler veya kurumlar veya milletlerin başka deyişle tüzel kişiler ve toplulukların işlemediğini bildiren Doğu Perinçek, "Soykırım suçunu, tıpkı adam öldürme, yankesicilik veya hırsızlık suçlarında olduğu gibi bireyler işler. Suça katılmak da bireysel bir eylemdir. Bu nedenle Osmanlı Devleti veya Türkiye Devleti veya hükümetleri veya orduları gibi tüzel kişilerin ve kurumların 'soykırım suçu işlediği' gibi iddialar, ceza hukukunun temel ilkeleriyle bağdaşmaz." değerlendirmesini yaptı.

- "Soykırım iddiaları bütünüyle hukuk dışıdır"

1915'teki olaylar için yetkili mahkeme soykırım kararının olmadığını ifade eden Perinçek, mektubunu şöyle sürdürdü:

"1915 yılında işlenen eylemlerin soykırım suçunu oluşturduğuna ilişkin bugüne kadar alınmış bir yetkili mahkeme kararı yoktur. O nedenle 'Ermeni soykırımı' iddiaları bütünüyle hukuk dışıdır. Herhangi bir parlamento, cumhurbaşkanı, hükümet, belediye, üniversite, akademik kurum, dernek, toplantı, 1915 olaylarında 'soykırım yapıldı' yargısında bulunmaya yetkili değildir. Bu tür kararlar, uluslararası hukuka aykırıdır. Hepsi siyasal amaçlı kararlardır. 1915 olayları 'Holocaust' diye anılan Yahudi soykırımından farklıdır, aynı sınıflamaya konamaz. Bilindiği gibi Yahudi soykırımı, yetkili mahkeme kararıyla hükme bağlanmıştı. Oysa 1915 olayları hakkında bir yargı kararı bulunmuyor."