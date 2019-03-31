Doğu sandık başında

ERZURUM, (DHA)- DOĞU Anadolu Bölgesi'nde yerel seçimler için oy kullanma işlemi saat 07.00'de başladı.

Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki oy kullanma işlemi saat 07.00 itibariyle başladı. Vatandaşlar, erken saatlerden itibaren oy kullanmak için sandık başına gitti. Erzurum'da 2 bin 281 sandıkta, 498 bin 253 seçmen, Ağrı'da bin 305 sandıkta, 278 bin 399 seçmen, Muş'ta 981 sandıkta, 213 bin 935 seçmen, Kars'ta 850 sandıkta, 185 bin 182 seçmen, Erzincan'da bin 5 sandıkta, 146 bin 463 seçmen, Iğdır'da 481 sandıkta 108 bin 390 seçmen ve Ardahan'da 358 sandıkta 69 bin 874 seçmen oy kullanacak.

Erzurum'da kar yağışı ve yer yer bazı bölgelerde yaşanan tipi nedeniyle, sabahın ilk saatlerinde sandığı ilgi az oldu.

Seçimlerin huzur ortamında yapılabilmesi için Erzurum'da 2 bin 80 jandarma, 3 bin 700 polis görev yapıyor. Oy kullanma işlemi saat 16.00'ya kadar devam edecek.

FOTOĞRAFLI



