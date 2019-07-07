İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Doğubayazıt'ta yapımı süren sınır duvarlarının önemli olduğunu belirterek, "Bir tarafta sınır fiziki sistemi dediğimiz bu duvarlar, diğer taraftan da kameralar, aynı zamanda aydınlatmalar ve bazı yerlerdeki sınır fiziki sistemlerinin hemen önüne konulan su kanallarıyla birlikte doğu sınırlarımızda Allah'ın izniyle kuş uçmayacak." dedi.

Bakan Soylu, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, sınır duvarının yapım çalışmasının uzun zamandır devam ettiğini hatırlattı.

Çalışmaları yerinde incelemek üzere kente geldiğini ifade eden Soylu, şu değerlendirmede bulundu:

"Uzun zamandır çalışmasını yürüttüğümüz gerek Iğdır, gerekse Ağrı ve diğer tarafta da Şanlıurfa ile Hatay hattının bir parçası olan doğu sınırı, fiziki sistemleri ve elektronik sistemleriyle ilgili çalışmaları yerinde değerlendirmek üzere buradayız. Yapımın yanı sıra aydınlatma, sensör ve aynı zamanda tüm kameralarla ilgili bölümleri gözetleyecek kamera sistemi kuruyoruz. Bunlarla yetinmeyip, Avrupa Birliği ile yürüttüğümüz 470 kilometrelik doğu sınırı dediğimiz sınır hattında 170 adet elektro kule de yapılacak. Bunların yapımına ASELSAN başladı."

- "Sınırda kuş uçmayacak"

Soylu, önemine işaret ettiği çalışmaların tamamlanmasının ardından özellikle güvenlik konusunda büyük bir yol katedileceğini dile getirdi.

Iğdır'daki tüm sistemin tamamlandığını ve bölgeye ilave olarak elektro optik kuleler kurulacağını anlatan Soylu, "Iğdır'ı bitirdiğimiz için Ağrı'ya biraz daha baktık. Bunlar çok önemli ve büyük projeler. Bir tarafta sınır fiziki sistemi dediğimiz bu duvarlar, diğer taraftan da kameralar, aynı zamanda aydınlatmalar ve bazı yerlerdeki sınır fiziki sistemlerinin hemen önüne konulan su kanallarıyla birlikte doğu sınırlarımızda Allah'ın izniyle kuş uçmayacak. İş bu noktaya kadar geliyor." diye konuştu.