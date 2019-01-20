"Bugün burada Doğu Türkistan'ın bağımsızlık mücadelesinin, zalimlere karşı direnişinin yanında olduğumuzu haykırmak için toplandık. Biz bir ümmetiz, Kudüs, Filistin ne kadar bu ümmetin ferdiyse, Arakan, Moro, Patani ne kadar bu ümmetin ferdiyse Doğu Türkistan da aynı şekilde bu ümmetin ferdidir. Hepimiz Ali Şir Nevai'nin, Saltuk Buğra Han'ın isimleriyle büyüdük. Doğu Türkistan'ın tıpkı Konya gibi, Bursa gibi, Diyarbakır gibi gönül coğrafyamızda yeri vardır. Biz Doğu Türkistan'ı Anadolu'dan ayıramayız, onun için diyoruz ki Doğu Türkistan Anadolu'dur, zulümlere karşı ses ver Türkiye."

Yazar Adem Özköse, Filistin, Arakan, Yemen için gösterilen hassasiyetin Uygur Türkleri için de gösterilmesi gerektiğini söyledi. Özköse, şunları kaydetti:

"Doğu Türkistan Anadolu’dur Ses Ver Türkiye" etkinliğinde gazeteci yazar Adem Özköse, İHH Vakfı Genel Başkanı Bülent Yıldırım ve Doğu Türkistan Vakfı Mütevelli Üyesi Abdullah Oğuz da birer konuşma yaptı.

Bugünden itibaren Uygur Türkleri'ne yönelik zulme dikkati çekmek için Gökbayrak asma kampanyası başlattıklarını kaydeden Yazar Özköse,"Doğu Türkistan'ın çığlığına ses verme girişimimiz burada kalmamalı. Şöyle bir çağrı yapıyoruz; Nasıl 15 Temmuz'da evlerimizin balkonlarına al bayraklar astık, bugün itibariyle tüm Türkiye'ye çağrı yapıyoruz, herkesi kardeşlerimizin yanında olmak için Anadolu'nun al bayrağını, bu ülkenin insanlarının gönüllerinin, kalplerinin Doğu Türkistanlı'larla birlikte attığını haykırmak için evlerinin balkonlarına Doğu Türkistan'ın sembolü olan Gökbayrak'ı asmaya çağırıyoruz." diye konuştu.

Doğu Türkistan Vakfı Mütevelli Üyesi Abdullah Oğuz da Uygur Türkleri'nin karşı kaşıya kaldığı zulmün herkesin bir numaralı gündemi olmasını gerektiğini belirtti.

Oğuz, "Buradan tüm İslam alemine, Türkiye kamuoyuna, tüm vicdan ve iman sahiplerine sesleniyoruz, Doğu Türkistan'da bu dert olduğu müddetçe sizin başka bir şey konuşmaya hakkınız yok. Eğer vicdanınızda biraz iman varsa Doğu Türkistan herkesin bir numaralı gündem maddesi olmalıdır." dedi.