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"Doğu Türkistan halkı için bütün kısıtlamaların kaldırılması lazım"

POLİTİKA HABERLERİ  | 07.02.2019 13:00 | Son Güncelleme

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici: - "Çin vatandaşları hangi haklara sahipse, özgürlük, insan hakları, inanç ve ticari hürriyet noktasında Doğu Türkistan halkı için de bütün kısıtlamaların kaldırılması lazım"

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Çin vatandaşları hangi haklara sahipse, özgürlük, insan hakları, inanç ve ticari hürriyet noktasında Doğu Türkistan halkı için de bütün kısıtlamaların kaldırılması lazım." dedi.

Destici, Ankara'da bir otelde gerçekleştirilen "Doğu Türkistan Gulca katliamı ve ceza kampları" panelinde yaptığı konuşmada, Çin hükümetinin Doğu Türkistan halkına uyguladığı baskıyı son dönemde artırdığını söyledi.

Panel için birçok isme davet gönderdiklerini ifade eden Destici, "Gayemiz, Doğu Türkistan'da yaşananları önce Türk dünyasına ve sonra bütün insanlığa duyurmak ve haykırmaktır." diye konuştu.

Destici, Çin'in Doğu Türkistan'ı işgal ettikten sonra bölgeye kazanılmış yeni topraklar anlamına gelen "Şincang" ismini verdiğini hatırlatarak, şunları söyledi:

"Ben, hiçbir Türk'ün orayı Şincang olarak kabul etmediğini ve orayı Doğu Türkistan ismiyle kullanmasının çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bizim bu tuzağa düşmememiz lazım. Çin'in toprak bütünlüğü Doğu Türkistan sınırları dışında başlar. Biz, Doğu Türkistan'ı da içine alan bir Çin toprak bütünlüğünü kabul edemeyiz."

- "Zulmün sona ermesini istiyoruz"

Çin'in Doğu Türkistan işgalinin 1750'li yıllarda başladığını vurgulayan Destici, bağımsızlığın tekrar kazanıldığı dönemlerde Osmanlı padişahlarından Sultan Abdülaziz ve 2'inci Abdülhamid Han'ın bölgeye yardımları olduğunu belirtti.

Destici, Çinli yetkililerle yaptıkları görüşmelere de değinerek, şunları ifade etti:

"Zulmün sona ermesinin istiyoruz. Çin vatandaşları hangi haklara sahipse, özgürlük, insan hakları, inanç ve ticari hürriyet noktasında Doğu Türkistan halkı için de bütün kısıtlamaların kaldırılması lazım. Doğu Türkistan'da zulüm var mıdır, yok mudur ? Zulüm vardır ve devam ettiği sürece biz susmayacağız ve bitmesi için elimizden gelen bütün gayreti göstereceğiz."

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Anahtar Kelimeler:
Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici Doğu Türkistan

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