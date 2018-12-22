Doğu Türkistan için yürüyen grup

Çin'in Uygur Türklerine yönelik insan hakları ihlallerini protesto amacıyla İstanbul'dan Ankara'ya yürüyen grup, D-100 kara yolunu takiben Bolu Dağı'na ulaştı.

İstanbul'dan 15 Aralık'ta yola çıkan ve dün Düzce'ye ulaşan 9 kişilik grup, Kocaeli, Sakarya ve Düzce'den yeni katılımlarla 30 kişiye ulaştı.

Ellerindeki Türk ve Uygur bayraklarıyla sabahın erken saatlerinde D-100 kara yolunu takiben Kaynaşlı ilçesine ulaşan grup, daha sonra Bolu Dağı'na tırmanışa geçti.

Amaçlarının yapılan zulme dikkati çekmek olduğuna değinen Uygur Türkü Ali Ekber, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kardeşlerine yapılan zulmü anlatmak için İstanbul'dan Ankara'ya yola çıktıklarını söyledi.

Uygur Türklerine yönelik zulmün yıllardır devam ettiğine değinen Ekber, "Yıllardır bu zulüm devam ediyor fakat 4-5 yıldır şiddetini arttırdı. Biz 1949'dan bu yana Çin'in zulmünü görüyoruz. Çin'in yaptığı bu kötülüklere karşı biz de tüm dünyaya bu durumu duyurmak için İstanbul'dan Ankara'ya yürüyüş başlattık. Bu faaliyetimize başlarken 9 kişiydik fakat şimdi destek görerek 30 kişiye ulaştık. Bu rakamın Ankara'ya vardığımızda 200 kişiye ulaşacağına inanıyoruz." diye konuştu.

Grup, akşam Bolu'ya ulaşmayı hedefliyor.

