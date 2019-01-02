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Doğu Türkistan için yürüyen grup Kızılcahamam'da

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.01.2019 13:27 | Son Güncelleme

Çin'in Uygur Türklerine yönelik insan hakları ihlallerini protesto amacıyla İstanbul'dan Ankara'ya yürüyen grup Kızılcahamam'a geldi

Çin'in Uygur Türklerine yönelik insan hakları ihlallerini protesto amacıyla İstanbul'dan Ankara'ya yürüyen grup, Ankara'nın Kızılcahamam ilçesine ulaştı.

Ellerindeki Türk ve Uygur bayraklarıyla sabahın erken saatlerinde ilçeye gelen grup, daha sonra Kargasekmez Tepesi'ne doğru tırmanışa geçti.

Uygur Türkü Ali Ekber, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kardeşlerine yapılan zulmü anlatmak için İstanbul'dan Ankara'ya gitmek üzere yola çıktıklarını söyledi.

2014 yılından itibaren Çin tarafından Uygur Türklerine yapılan zulmü Türk halkına duyurmak için yola çıktıklarını vurgulayan Ekber, "Yürüyüşümüzü 2018 yılının son ayında başlatmıştık. Yürüyüşümüzün 19'uncu gününde Kızılcahamam'a ulaştık. Türk kardeşlerimizin bizimle beraber sesimi duyurmasını istiyor, bize yardımcı olmalarını ve dualarını eksik etmemelerini istiyoruz." diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Ankara Kızılcahamam

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