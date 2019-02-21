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Doğu Türkistan Milli Meclis Başkanı Tümtürk: "Türkiye’ye mazlum halklar adına teşekkür ediyoruz"

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.02.2019 18:27 | Son Güncelleme

Kırşehir’e Doğu Türkistan’da yaşanan zulmü anlatmak üzere konferans için gelen Doğu Türkistan Milli Meclis Başkanı Seyit Tümtürk, Türkiye hükümetine yaşanan zulme sessiz kalmadığı için teşekkür etti.Cacabey Meydanı’nda düzenlenen basın açıklamasında konuşan Tümtürk, "Dışişleri Bakanlığı sözcüsünün, Çin komünist yönetiminin işgalci Doğu Türkistan’da uyguladığı soykırım ve zulüm işkencelerine karşı açıklaması her türlü teşekkür ve takdirin üzerinde.

Doğu Türkistan Milli Meclis Başkanı Tümtürk: "Türkiye’ye mazlum halklar adına teşekkür ediyoruz"

Kırşehir’e Doğu Türkistan’da yaşanan zulmü anlatmak üzere konferans için gelen Doğu Türkistan Milli Meclis Başkanı Seyit Tümtürk, Türkiye hükümetine yaşanan zulme sessiz kalmadığı için teşekkür etti.

Cacabey Meydanı’nda düzenlenen basın açıklamasında konuşan Tümtürk, "Dışişleri Bakanlığı sözcüsünün, Çin komünist yönetiminin işgalci Doğu Türkistan’da uyguladığı soykırım ve zulüm işkencelerine karşı açıklaması her türlü teşekkür ve takdirin üzerinde. Bu yönünle başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan beyefendi olmak üzere bütün yetkililerimize, hükumetimize, Dışişleri Bakanımıza ve bütün siyasi yetkililerimize ve Türk milletine, 35 milyon mazlum mağdur Doğu Türkistan halkı adına şükranlarımı sunuyorum. Allah devletimizden razı olsun."dedi.

Doğu Türkistan’ı 1949 yılında işgal eden ve 70 yıldır cehennem hayatının yaşatıldığını aktaran Tümtürk, "Mao’nun 1949 yılındaki işgaliyle barış, eşitlik ve sosyal adalet sloganıyla Doğu Türkistan’ı işgal ederek 70 yıldır bize kan, gözyaşı ve ızdıraptan başka bir şey yaşatmayan Çin komünist yönetiminin bu işkencesi son 2 yılda adeta dayanılmaz hale geldi. Tibet’i adeta işkence ile yöneten bölge valisi, zulmündeki başarılarından dolayı Doğu Türkistan’a vali olarak atandı. 2016 Ağustos ayından beri Doğu Türkistan’da bize her şey yasak. Nefes alma dışında her şey bize adeta haram hale getirildi. Doğu Türkistanlıların ne seyahat özgürlüğü, ne din ve vicdan hürriyeti, ne dil, ne örf adetleri ne namus iffet, ne can mal güvenlikleri kalmadı."diye konuştu.

Doğu Türkistan’ın açık hapishaneye dönüştürüldüğünü belirten Tümtürk, açıklamasını şöyle sürdürdü:
"Doğu Türkistan, 35 milyon Türk nüfusuyla adeta bir açık hava hapishanesine dönüştürüldü. Bugün BM ve AB raporlarına göre en az 1 milyon Müslüman Uygur Türkü kamplarda işkence görmekte, insan hakları ihlal edilmekte. 1 milyon Müslüman Türk evladımız, kamplardan ve cezaevlerinden Çin’in iç bölgelerine gizlice götürülerek toplu imha ile karşı karşıya bırakılmış durumda. Yine yaşları 4-6 arası olan 1 milyon evladımız domuz etiyle, komünist ideolojiyle ıslah evlerinde devşirilerek, mankurtlaştırılarak komünist partiye sadık köle, kendi vatanına ailesine milletine inancına birer hain yetiştirilmek üzere."

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