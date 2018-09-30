"Doğu Türkistan Milli Meclisi" kuruldu

Toplantının ilk gününde 20 farklı ülkeden gelen delegelerin görüşlerinin alındığını ve atılacak adımlarla ilgili istişare yapıldığını anlatan Tümtürk, "İkinci gün de kurulacak olan Doğu Türkistan Milli Meclisinin tüzüğü görüşüldü. Seçime geçildi ve seçimde Meclisin başkanlığına getirildiğim ilan edildi. Bize böyle bir yetki ve sorumluluk verildi. Bizler de inşallah bu sorumluluğu yerine getirmeye çalışacağız." diye konuştu.

PARİS (AA) - ÖMER AYDIN - "Doğu Türkistan Milli Meclis Başkanı" Seyit Tümtürk, 20 ülkeden 15 teşkilat ve 200’ün üzerinde delegenin oy birliğiyle hem "Doğu Türkistan Bağımsızlık Teşkilatı" hem de "Doğu Türkistan Milli Meclisi"ni kurduklarını söyledi.

"Biz bunun yönetimini, yönetim kurulu üyelerini bazı nedenlerden dolayı toplantıya katılamayan arkadaşlarımızın da fikrini alarak tamamlayacağız. Doğu Türkistan Milli Meclisinin dışında yine 15 teşkilatımızın bir araya gelerek oluşturduğu 'Doğu Türkistan Bağımsızlık Teşkilatı' adı altında bir teşkilatlanmaya da gidildi. Burada da yönetim kurulu oluştu, tüzüğü gözden geçirildi. 20 ülkeden 15 teşkilat ve 200’ün üzerinde delegenin oy birliğiyle hem Doğu Türkistan Bağımsızlık Teşkilatı hem de Doğu Türkistan Milli Meclisi kurulmuş oldu. Bu teşkilat bizim siyasi organımızdır. Doğu Türkistan Milli Meclisi ise bütün Doğu Türkistan halkının, Doğu Türkistan teşkilatlarının ortak çatı meclisidir. İnşallah bundan böyle tüm kardeşlerimizi bir çatı altında toplayıp faaliyetlerimizi devam ettireceğiz."

Seyit Tümtürk, "Durum her geçen gün ağırlaşmakta, Çin Komünist Yönetimi 2017’de uygulamaya başladığı kamplarla, 'fikri ıslahat ve ideolojik arındırma' adı altındaki bir söylemle, Doğu Türkistanlı yaklaşık 5 milyon kardeşimizi, soydaşımızı hapishane şartlarından daha ağır bir ortamda topyekun bir imha ile karşı karşıya bırakmış durumda. Bütün bu gerçekler ışığında bizim 10, 20, 30 yıldır sürdüregeldiğimiz siyasi politikaların artık bir çözüm getirmediği ve Çin’in işgal ve imha sürecini durdurmaya katkı sağlamadığı görüldü." değerlendirmesinde bulundu.

Diaspora teşkilatları olarak şimdiye kadar yaptıkları faaliyetlerle Çin’i politikalarından vazgeçiremediklerini gördüklerini belirten Tümtürk, şunları kaydetti:

"Artık biz tamamen söylemlerimizi, politikalarımızı değiştirerek, tamamen bağımsızlık talep eden bu oluşumun hazırlık çalışmalarını bir yıldır devam ettiriyorduk. 28 Eylül-1 Ekim 2018 tarihleri arasında Fransa’nın Paris şehrinde Doğu Türkistan Bağımsızlık Teşkilatı ve Doğu Türkistan Milli Meclisi olarak iki siyasi kurumu oluşturduk. Bundan sonraki faaliyetlerimizi tam bağımsızlık talebiyle sürdüreceğiz. Biz, ancak kurtuluşun ve çözüm yolunun tam bağımsızlığı elde ederek hak ve hürriyetlerimize, inanç ve namusumuza sahip çıkabileceğimiz olduğu düşüncesindeyiz."

Tümtürk, Doğu Türkistan Bağımsızlık Teşkilatının başkanlığına da Japonya’da faaliyet gösteren, Japonya Uygur Birliği Başkanı Dr. Turmuhammed Haşim’in getirildiğini açıkladı.

