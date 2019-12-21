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Doğu Türkistan'da ölen Müslümanlar için gıyabi cenaze namazı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.12.2019 18:09 | Son Güncelleme

 KARABÜK’te, Anadolu Gençlik Derneği (AGD) üyeleri tarafından Doğu Türkistan’da ölen Müslümanlar için gıyabi cenaze namazı kılındı.

Okan Şimşek/KARABÜK(DHA)- KARABÜK’te, Anadolu Gençlik Derneği (AGD) üyeleri tarafından Doğu Türkistan’da ölen Müslümanlar için gıyabi cenaze namazı kılındı.
Kemal Güneş Caddesi’nde toplanan Anadolu Gençlik Derneği (AGD) Karabük Şubesi üyeleri ve onlara destek veren yaklaşık 100 kişi, ellerinde Türk ve Doğu Türkistan bayraklarıyla ‘’Avrupa Birliği değil, İslam Birliği’’, ‘’Müslüman uyuma kardeşine sahip çık’’ sloganları attı. Ardından gıyabi cenaze namazı kılınarak dua edildi.
Karabük Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde yüksek lisans öğrencisi Doğu Türkistanlı Mahmut Can Erkin, eşi ve 1,5 yaşındaki kızı Zeynep’le kalabalıktaki yerini aldı. Karabük'te bulunduğu 3 yıldan bu yana Doğu Türkistan’da bulunan anne, babası ve kardeşleriyle iletişime geçemediğini belirten Mahmut Can Erkin, ‘’Annem ve babam dahil olmak üzere şuan 33 akrabamı Çin hapishaneye attı. Neden hapishaneye attıklarını da bilmiyorum. Ben Türk kardeşlerimden sadece dua etmelerini istiyorum. Bizi bırakmayın ve sesimizi dünyaya duyurun. ’’dedi.
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