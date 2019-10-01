İSTANBUL (AA) - Doğu Türkistan Maarif Ve Dayanışma Derneği Başkanı Hidayet Oğuzhan, Doğu Türkistan'da ikinci bir Endülüs hadisesinin yaşanmaması için Birleşmiş Milletler (BM) ve İslam İşbirliği Teşkilatını (İİT) göreve çağırdıklarını belirterek, "Gayriresmi rakamlara göre 5-6 milyonu aşkın insanımız sözde 'meslek edindirme kampları' adı altında toplama kamplarında asimilasyona maruz bırakılıyor. BM'nin çağrısı, Uluslararası Af Örgütü, İnsan Hakları İzleme Örgütü gibi insan hakları izleme örgütlerinin raporları gözler önündedir. Doğu Türkistan'da yaşananları artık görün." dedi.

Doğu Türkistan Maarif ve Dayanışma Derneği, Tarabya'daki Çin Konsolosluğu önünde "Doğu Türkistan'ın işgalinin 70. yılı" dolayısıyla basın açıklaması yaptı.

Basın açıklamasını okuyan Oğuzhan, 1 Ekim 1949 tarihinin Doğu Türkistanlılar için kara ve talihsiz bir gün olduğunu anlatarak, "Bugün hür ve bağımsız vatanımız Doğu Türkistan'ın Çin tarafından işgal edilişinin 70. yıl dönümüdür. Bugün öz vatanımızda esaret altında yaşamak zorunda kaldığımız kara tarihin başlangıcıdır. Çin devletinin bayram olarak kutladığı ve bizim için dün olduğu gibi bugün de yas ve matemin devam ettiğini hatırlatan kara bir gündür bugün." ifadelerini kullandı.