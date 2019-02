Doğu Türkistan’daki zulmü sessiz yürüyüşle protesto ettiler

Aydın’ın Nazilli ilçesinde, Doğu Türkistan’daki Çin Hükümeti tarafından Müslüman Uygur Türklerine yapılan işkenceyi protesto için yürüyüş düzenlendi. Bir sendikanın Nazilli Temsilciliği tarafından düzenlenen yürüyüşe katılanlar sessiz şekilde yürüyüşlerini tamamladıktan sonra belediye meydanında yapılan basın açıklamasında Doğu Türkistan’daki katliamın durdurulması çağrısında bulunuldu.

Doğu Türkistan’da yaşanan dramın bir an önce son bulması için gün boyu düzenlenen etkinlikler kapsamında açılan fotoğraf sergisinin ardından yürüyüş düzenlendi. siyasetçilerin yanı sıra eğitimciler, vatandaşlar ve öğrencilerin de katıldığı yürüyüş başladığı gibi aynı sessizlikle tamamlandı. Ellerindeki pankartlarda Çin zulmünün bir an önce dinmesini isteyen binlerce vatandaş tüm dünyaya çağrıda bulunarak, bu katliamın bir an önce sona erdirilmesini istedi.

Belediye meydanında toplanan kalabalık grup Uzun Çarşı’da yürüyüş yaptıktan sonra tekrar belediye meydanına geldi. Burada sendikanın Nazilli Temsilcisi Olgun Ergün, bir basın açıklaması yaptı. Ergün açıklamasında, yüreği Doğu Türkistan için atan gönül dostlarına seslendiklerini ifade ederek, “Doğu Türkistan yüreğimizin yangınıdır, zulüm içinde inleyen mazlumların vatanıdır. Yıllardır artarak devam eden baskıların dayanılmaz bir hal aldığı bu coğrafyada soydaşlarımızın yardım çığlıklarına duyarsız kalamazdık. Onlar insan, onlar Müslüman, onlar Türk. Tüm dünya gözlerini yumar kulaklarını tıkarken işgal altında bulunan Doğu Türkistan’daki kardeşlerimizin sesine ses vermek için buradayız. Gözümüze uzak, gönlümüze yakın Doğu Türkistan’dan yükselen çığlıkla yüreklerimiz yanmaktadır. Neredeyse 250 yıldır Doğu Türkistan’da bir millet kan ağlarken; bütün dünya kör, sağır, dilsiz; bu hayasız, bu alçakça zulmü seyretmektedir. Ne yazık ki, milletimizin büyük çoğunluğunun yaşanan insanlık dramından haberi bile yoktur. Çin Devleti, yıllardır işgal ettiği Doğu Türkistan’da sistematik katliamlar gerçekleştirmektedir. Doğu Türkistan kan gölü haline gelmişken başta İslam ülkeleri ve Birleşmiş Milletler yaşanan dramı görmezden gelmekte, sözde insan hakları savunucuları susmakla yetinmektedir. Doğu Türkistan’da evlerinden, yurtlarından edilmiş milyonlara, katledilen canlara kimsenin gözlerini kapatma hakkı yoktur. Dünya unutmasın ki Müslüman kardeşlerimiz yalnız değildir. Buradan tüm Türkiye’ye ve dünyaya haykırıyoruz” dedi.