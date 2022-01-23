Doğu Türkistanlılar’dan Kış Olimpiyatları’na Tepki

Doğu Türkistanlı bir grup, Çin’in başkenti Pekin'de gerçekleşecek olan 2022 Kış Olimpiyatları’nı protesto etmek amacıyla İstanbul Bakırköy’deki Olimpiyatevi önünde toplandı.

Çin aleyhine sloganlar atan protestocular daha sonra yaptıkları basın açıklamasında, olimpiyat oyunlarının Çin'de düzenlenmemesi için uluslararası kamuoyuna çağrıda bulundu.

Çin’in, 2022 Pekin Kış Olimpiyatları’na ev sahipliği yaparak, uygulamakta olduğu soykırım suçunu meşrulaştırmaya çabaladığını ifade eden Doğu Türkistan Spor ve Gelişim Derneği Başkanı Tahir Gökbayrak, “İnsan Hakları, barış gibi evrensel değerlerin sembolü olan olimpiyat oyunlarının İnsan haklarının tamamını ihlal edip, soykırım suçu işlemekte olan Çin’de gerçekleşmesi, Doğu Türkistan STK’ları ve halkı olarak bizi derinden üzmekte ve kaygılandırmaktadır. Bizler, Doğu Türkistan’da soykırım suçu devam ederken, Pekin’de gerçekleşecek olan olimpiyatlara katılmayı Çin’in zulüm ve soykırımına destek vermek olarak görmekteyiz ve duyarlı insanların da meseleyi bu şekilde görmesini temenni etmekteyiz. Hür dünyadaki vicdanlı sporcuları bu soykırım olimpiyatlarını boykot etme çağrımızı yenilemekle birlikte Türkiye dahil Türk-İslam ülkeleri başta olmak üzere barış ve insan hakları yanlısı tüm ülkeleri soykırım olimpiyatını boykot etmeye çağırıyoruz. Ayrıca BM, AB, İslam İş birliği Teşkilatı, Türk Devletleri Teşkilatı gibi uluslararası kurum ve kuruluşları Çin’in Doğu Türkistan’da gerçekleştirmekte olduğu soykırım suçunu durdurmak için acilen göreve çağırıyoruz” dedi.

Protestoya katılanlar arasında yer alan Doğu Türkistan İnsan Hakları İzleme Derneği Genel Sekreteri Nureddin İzbasar, “Soykırım yapan bir ülkenin başkentinde insanlara barışı temsil eden, insanlığı dair güzel şeyler vaat eden bir organizasyonun yapılması olimpiyatların ruhuna aykırı. Bütün dünya ülkelerinin Pekin’de yapılacak olimpiyatları boykot etmeleri çağrısında bulunuyoruz” diye konuştu.

ABD, Kanada, Avustralya ve İngiltere Çin’de düzenlenmesi planlanan 2022 Kış Olimpiyatları’na karşı diplomatik olarak boykot kararı aldı. Kararın nedeni Çin hükümetinin Şincan’daki Uygurlar’a ve diğer azınlıklara yönelik hak ihlalleri olarak gösteriliyor.

Pekin’deki Kış Olimpiyatları 4 Şubat’ta başlayacak.

