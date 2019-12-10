Doğu Ukrayna’da ateşkes konusunda uzlaşma sağlandı

Doğu Ukrayna sorununa çözüm bulmak amacıyla dün Fransa'nın başkenti Paris'te toplanan dörtlü Ukrayna zirvesinde barış sürecinin canlandırılması yönünde uzlaşma sağlandı. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile Almanya Başbakanı Angela Merkel'in arabuluculuğunda bir araya gelen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Selenski bu yılın sonuna kadar tam ateşkes sağlanması konusunda görüş birliğine vardı.

Bunun yanı sıra Mart ayı sonuna kadar Doğu Ukrayna'daki Rus birliklerinin kısmen çekilmesinde de anlaşma sağlandı. Zirvede, bu yılın sonuna kadar karşılıklı tutuklu değişimi konusunda çalışmaların yürütülmesi kararı da alındı. Tutuklu değişiminin bölgede görev yapan Kızıl Haç'ın desteği ile gerçekleştirilmesi öngörülüyor.

Macron: İlerleme sağlandı

Zirveye ev sahipliği yapan Fransa Cumhurbaşkanı Macron, bu zirve ile uzun süredir tıkanan barış sürecinde ilerleme sağlandığını kaydetti. Macron, Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, ateşkes, tutuklu değişimi ve birliklerin geri çekilmesi konusunda sağlanan uzlaşmalar ile üç yıl sonra ilk kez önemli noktalarda ilerleme kaydedildiğini ifade etti. Macron, gelecek dört ay içinde yeni bir dörtlü zirvenin toplanmasının öngörüldüğünü de sözlerine ekledi.